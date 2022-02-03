Мнение: Тайны коронабесной математики

Коронабесы по всему миру пошли извиваться и корчиться, точно как бесы, которых непрерывно брызгают святой водой шокирующих фактов. Слушаю, к примеру, радио КовидФМ (бывшее БизнесФМ) – душа не нарадуется, наблюдая, как их плющит, болезных. Ведь факты бьют наотмашь, да и общественное мнение, мягко говоря, склоняется явно не в их пользу.

Однако братаны не сдаются, а наоборот – в своем стремлении выдать черное за белое они пускаются на все более изощренные подтасовки и манипуляции, в надежде хотя бы запутать простых обывателей, запудрить им мозги своей как бы “научной” болтовней. Конечно, когда пациенту подсовывают “сладкую” кашу, он ее пробует и явно ощущает горько-соленый вкус – трудно убеждать, что собственнные органы чувств пациента обманывают. Но можно постараться, если привлечь на помощь… математику. Читателю надо срочно объяснить, что он не понимает математику, и поэтому ошибочно принимает сладкое за горькое и соленое! Если б он смотрел на вещи математически – он бы чувствовал то, что нужно!! (кому нужно – этот вопрос коронабесы стараются лишний раз не поднимать).

Яркий пример – данные по “отвакцинированным” по самые гланды странам, в которых на фоне омикрона наблюдается рост смертности от ковида. Это Британия, Израиль, Италия, Австралия, Мальта – бывшие “выставочные” страны, в которых теперь уровень суточной смертности бьет рекорды прошлой зимы, когда в этих же странах отвакцинированных вообще не было! Как в этих случаях спасать репутацию вакцин? Казалось бы, задача безнадежная; болезнь та же самая, год назад без вакцин от нее умирало меньше, чем сейчас с вакцинами. Что тут возразишь?

Ребята придумали! Подход с отчаяния придумали ad absurdum – взять себе в союзники… высокую заражаемость! Приходится отбросить, конечно, “устаревшее” понимание вакцины как способа НЕ БОЛЕТЬ – какое там “не болеть”, “новые” вакцины такой ерундой не занимаются! Теперь мы будем наводить тень на плетень, говоря электорату, что он должен радоваться: мол, оттого, что отвакцинированные стали намного чаще заражаться, уменьшился коэффициент летальности вируса – а это можно поставить в заслугу вакцинам. Еще раз, следим за руками: вакцинобесы говорят нам – раз люди стали много чаще болеть и чаще умирать от того же самого, лишь “слегка мутировавшего” (по их же словам) вируса – ЗНАЧИТ, вакцины помогают!

Что удивительно – многие верят. Поговорил с одним таким – он даже графики какие-то привел. Апломб – невероятный. Чел из Израиля, где ситуация сейчас – худшая за все время “эпидемии”. Товарищ тем не менее полон оптимизма: раз пол-Израиля болеет омикроном, смертность растет как на дрожжах – это и есть верный признак того, что стратегия обкалывания была единственнно верной! Точно по Оруэллу – “правда это ложь”, “незнание сила” и прочее в этом духе. Пришлось возразить товарищу с ником “Капитанский” на его языке. Языке МАТЕМАТИКИ.

Мой комментарий:

“Давайте так. Пример: допустим, у вас есть сын, и вы живете в “плохом районе” (в Израиле). “Дурная репутация” вашего района связана с тем, что ваш сын, когда он ходит в школу, на пути туда и обратно непременно подвергается нападению хулиганов, и они минимум 5 раз в день бьют его по голове, из-за чего у него раз в неделю случается сотрясение мозга. Вас такое положение дел, понятно, не устраивает, и вы обращаетесь в местную охранную фирму Пфайзер за консультацией по безопасности.

Охранная фирма Пфайзер берет с вас круглую сумму, а потом выдает совет: вам, говорят там, надо переехать вместе с сыном в другой район и ходить в другую школу, и вот там ваш сын окажется в гораздо большей безопасности (назовем этот район, к примеру, Палестина). Вы переезжаете в Палестину, и ваш сын начинает ходить в школу там. Но — вот досада: в этом новом районе оказывается еще больше хулиганов, и они нападают на вашего сына уже не 5, а все 20 раз в день, из-за чего у него в неделю теперь не одно, а два сотрясения мозга. Вы в негодовании идете снова в охранную фирму Пфайзер, и требуете объяснить — какого черта?? Вы просили консультацию по безопасности, а вас перевели в район, где сын получает уже не одно, а два сотрясения в неделю!! Это не говоря уже о том, что и количество нападений и ударов по башке тоже возросло!!

Вас встречает начальник израильского отделения охранной фирмы Пфайзер по фамилии Капитанский. Капитанский вам в 2 счета объясняет, что вы просто не знаете математику. А на самом деле безопасность вашего сына — благодаря их мудрому совету — не упала, а наоборот — выросла в 2 раза! И пожалте график, а также — следите за руками. В прошлом районе сын у вас получил в среднем 5 ударов по голове в день, что в итоге выливалось в 1 сотрясение в неделю. Так? Так. Стало быть, соотношение “удар — сотрясение” было 25 к одному. А вот на новом месте сыночек ваш дорогой получает уже 20 ударов в день по голове, в результате чего у него уже 2 сотрясения в неделю. Соотношение, таким образом, изменилось на 100 к 2, или — 50 к одному!

То есть раньше сынуля огребал удары по башке, которые “весили” условно 0,04 сотрясения, а теперь на него идут удары силой, смешно сказать, каких-то 0,02 сотрясения! Вы попали в воистину щадящий район, и вам за это надо век бога молить за компанию Пфайзер! Ура! Ну а то, что колотить вашего ребенка стали в 4 раза больше — ну так это ж такая ерунда… ОБЩАЯ-то безопасность, вычисленная математически, возросла! Вы поняли?!

Ну все, а теперь идите, не мешайте работать. Сыночке привет”.