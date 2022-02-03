Мнение: Протесты в Канаде могут подпитывать российские субъекты

Протесты в Канаде могут подпитывать российские субъекты

Канадские дальнобои организовали массовый протест со «штурмом» столицы большегрузами, перекрытием улиц и призывами к отставке Трюдо. Канадские либеральные СМИ уже нашли «русский след»:

Канада в нынешнем кризисе с Россией поддерживает Украину, и я не знаю, насколько это надуманно, — сказала телеведущая Коксал министру общественной безопасности Канады Мендичино, — однако есть опасения, что растущие протесты могут подпитывать российские субъекты. Но, возможно, они подстрекали к ним с самого начала.

У нас тоже любят акцентировать внимание на подпитывающих и подстрекающих «субъектах», не обращая внимания на объективную сторону дела. Кстати, Коксал и Мендичино не лишним будет поискать украинский след в событиях, потому что в Канаде проживает чуть ли не миллион украинцев. Наверняка, среди протестующих их больше, чем русских. Хотя сами канадцы, конечно, не различают восточных славян, для них все они русские.

Тихая гавань капитализма не такая уж тихая

Есть в западном мире страны, которые в идеологических спорах всегда приводят в качестве примера «капитализм с человеческим лицом». Канада, продолжающая присягать английской королеве, которая уже сотню лет не проводит внешней политики без согласования с Госдепом, как раз является такой страной. В представлении разагитированных обывателей Восточной Европы жизнь в Канаде — это рай на земле. Только сумасшедшие могут быть чем-то недовольны в Канаде.

Разумеется, ничего подобного в реальности не существует, канадская жизнь ничем принципиально не отличается от жизни в типичной рыночной стране со всеми её невзгодами: ипотеками, кредитами, неподъёмными ценами, безработицей, полицейщиной. Недовольство канадских дальнобойщиков ничем сущностно не отличается от недовольства казахских газовщиков и нефтяников. А антиковидная повестка — лишь повод заявить «вотум недоверия» власти.

Как только в Оттаве запахло жареным, «золотой мальчик» Трюдо спрятался с семьёй в «секретном убежище». Прямо перед отъездом он заявил:

Маргинальное меньшинство людей, движущихся к Оттаве, выражая свои неприемлемые взгляды, не представляет позиции канадцев, которые поддерживали друг друга, которые знают, что следование науке и готовность защитить друг друга — лучший способ и дальше гарантировать наши свободы, наши права, наши ценности как страны.

Он вам не разъярённый Лукашенко с автоматом.

Вслед за водителями на улицах Канады по разным подсчётам высыпало до полутора миллиона человек, зазвучали даже отсылки к 1776 году, когда США напали на Канаду. В некоторых городах протестующие перекрывают улицы, а в соцсетях муссируется идея повторить на местный лад прошлогодний «штурм Капитолия». Причём протесты и ненависть к правительству объединили и англофонов, и франкофонов, и индейцев.

Короче говоря, социальные волнения в тихой гавани капитализма не менее масштабные, чем в других странах.

Перспективы протеста

Канадские СМИ держат акцент на том, что протестующие — «исламофобы», «расисты» и «антиваксеры», то есть действуют строго в рамках идеологических установок Трюдо. Очевидно, власть и СМИ недооценивают серьёзность протестов. А тем временем даже одни дальнобойщики могут серьёзно попортить крови Трюдо, ведь 2/3 всего товарооборота с США проходит через них. А это значит, что через неделю прилавки канадских магазинов опустеют, в больницах возникнут перебои с лекарствами, а на АЗС — дефицит топлива. Кроме того, протест собрал 9 млн канадских долларов с помощью краудфандинга, а на такую сумму можно долго кормить туртьерами и поить сидром митингующих.

Власти в целом оказались ошарашены протестной активностью канадцев. Местные правительства начали спешно издавать сюрреалистичные указы: запрещено стоять вдоль трасс, запрещено финансировать протест. Полиция приняла решение «до определённого момента» не выписывать штрафы и не эвакуировать фуры, как будто это возможно, когда речь идёт о десятках тысяч машин и сотне тысяч протестующих.

Наши либеральные СМИ как воды в рот набрали по поводу справедливости и обоснованности требований канадских граждан. Некоторые написали, что владельцы магазинов боятся погромов — видимо, это самое важное в ситуации.

Гламурное правительство Канады, которое западники восхваляют как образец плюрализма, мультикультурализма, меритократии и прогрессивности, сошлось в неравной схватке с реальными проблемами обычных людей, на которых плевать государству. Недовольство социально-экономической политикой кабинета Трюдо копилось давно и было подогрето коррупционными скандалами. Да и вообще легко представить, какое отношение к Трюдо у рядовых канадцев, учитывая его происхождение и образ плейбоя.

Из своего «секретного убежища» Трюдо по видеосвязи сообщил:

Я посещал акции протеста в прошлом, когда я был согласен с их повестками, когда я поддерживал выражение этими людьми их обеспокоенностей, хороший пример тому акция BLM. Я принял решение не поддерживать протесты, которые выражают ненависть и насилие к своим согражданам.

Нынешний крупный протест — первый для Трюдо (премьер-министр с 2015 года), но не первый в новейшей истории Канады. Так, в 2011 году Торонто сотрясали митинги против имущественного расслоения и неравенства, в ходе которых была даже попытка штурма одного из офисов банка в центре города. Тогда всё закончилось ничем.

Стратегической перспективы и у этих стихийных протестов не наблюдается. Нет ни лидера, ни штаба, ни вменяемых требований. Допустим, дальнобои свергнут Трюдо, добьются желаемых послаблений по ковиду и других мелочей. Но что дальше? Канада так и останется во власти американских и английских корпораций, а в государственной присяге так и будут красоваться позорные слова:

Я торжественно заявляю, что буду верен и предан Ее Величеству, Королеве Елизавете Второй, Королеве Канады, Ее Наследникам и Преемникам.

Уже сейчас, на пике событий, можно с уверенностью сказать, что политические мифы о западных демократиях в очередной раз разрушаются наглядными фактами. С каждым подобным протестом витрина западного образа жизни уже не выглядит столь привлекательной. Более того, если канадские дальнобойщики заставят Трюдо уйти в отставку, это послужит своеобразным уроком для всех «общественных низов» в богатых странах. Точно так же, как канадцы в определённый момент вспомнили про штурм Капитолия, американские, английские, французские, немецкие рабочие, водители, доставщики и так далее будут вдохновляться успешным опытом канадцев. Уже сейчас возникли группы поддержки канадского протеста в европейских городах. В Европе тоже готовится свой «Конвой свободы».

Другое дело, что все эти протестные переполохи за океаном бесконечно далеки от наших, российских, проблем. Однако полное равнодушие канадцев к антироссийской истерии их правительства, моментальные попытки найти «русский» и «китайский» следы со стороны канадской прессы показывают искусственность и виртуальность «международной повестки» внутри самих западных стран. Обычным людям плевать на правительственную пропаганду российской угрозы, европейскую безопасность и «национальные интересы» за тысячи километров.

(с) Анатолий Широкобородов

https://topcor.ru/23817-protesty-v-kanade-mogut-vdohnovit-i-drugie-zapadnye-demokratii.html – цинк

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