 

Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест инспектора ДПС

03.02.2022, 22:14, Разное
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…сломавшего руку оперуполномоченной.

Василеостровский районный суд Петербурга назначил домашний арест до 1 апреля инспектору ДПС Александру Колесникову, сломавшему руку оперуполномоченной. Об этом сообщает «Фонтанка».

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Пока действует мера пресечения, Колесникову нельзя выходить из дома, общаться со всеми кроме адвоката и следователя, обмениваться сообщениями с кем-то помимо них, пользоваться средствами связи. О каждом звонке или сообщении автоинспектор должен сообщать следователю.

Ранее источники «Фонтанки» сообщили, что сотрудников 16 отдела полиции на Васильевском острове не отпустили на суд к коллеге. По данным собеседников издания, там объявили внеплановые учения. «Бумага» сообщила, что в отделе ввели план «Крепость».

Колесникова задержали накануне. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Сам Колесников свою вину не признает.

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СМИ сообщали, что вечером 31 января (по версии СК — в ночь с 31 января на 1 февраля) сотрудники ГИБДД и 24-летняя оперативница Алена Юдина вступили в словесную перепалку из-за машиноместа возле отдела полиции, после чего девушка зашла к себе в дежурную часть. Предъявить удостоверение девушка отказалась, после чего сотрудники ГИБДД решили ее задержать.

В СК уточнили, что Колесников толкнул ее в грудь, в результате чего оперуполномоченная ударилась спиной и головой о стену. «Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину, причинив потерпевшей физическую боль и закрытый перелом левой плечевой кости», — говорится в сообщении ведомства.

Источник: Новая газета



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