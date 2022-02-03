 

Слабый контроль Беглова за работой поликлиник привлек внимание прокуратуры

03.02.2022, 22:10, Новости дня
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«Внезапный» визит петербургского губернатора Александра Беглова в больницы Пушкинского района сопровождали работники прокуратуры.

В четверг, 3 февраля, градоначальник посетил медицинские учреждения в Пушкинском районе Северной столицы. Однако с ним в компании присутствовали работники прокуратуры. Беглов поблагодарил их за помощь в разъяснении правил работ QR-кодов и соблюдений ограничений.

Такие действия губернатора обнажают отсутствие контроля за соблюдением ограничений. Некомпетентность работы профильных служб спровоцировала множество нарушений.

Кроме того, градоначальник столкнулся с негативом от горожан. Отмечается, что петербуржцы вынуждены стоять в длинных очередях, чтобы посетить врача.



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