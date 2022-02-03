Олимпиада 2022. Лидер украинского фигурного катания сдал положительный тест на коронавирус

Из-за подтвержденного COVID-19 спортсмен не сможет помочь своей сборной. Командный турнир по фигурному катанию стартует завтра, в день открытия Игр в Пекине.

Согласно регламенту проведения соревнований, допускается участие в турнире в трех видах вместо четырех. Как отметили в НОК, у фигуристов в других сборных также зафиксированы случаи коронавируса.

“Сейчас чувствую опустошение, к сожалению, коронавирус вмешался в мои олимпийские планы. Очень хотел помочь нашей команде и прочувствовать эту необычную атмосферу соревнований. Я желаю здоровья и успеха своим друзьям и партнерам по команде, буду держать за них все, что можно держать, пока еще дистанционно, и жду своего возвращения на олимпийский лед как можно скорее”, – сказал Шмуратко.

Фигурист чувствует себя хорошо и надеется выступить в индивидуальном турнире, который начнется 8 февраля.

Контекст:

Зимние Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4-го по 20 февраля.

21 января Национальный олимпийский комитет утвердил состав украинской сборной на игры в Пекине. Страну представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристайле и шорт-треке. Это на 12 атлетов больше, чем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане 2018.

Как отмечали в Международном олимпийском комитете, в связи с пандемией коронавируса Олимпиада пройдет без иностранных болельщиков. Билеты на соревнования в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.

28 января, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что на зимних Олимпийских играх в Пекине не стоит ожидать много медалей от украинской сборной.

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