Непризнание результатов выборов ректора “Могилянки”. Студенты объявили забастовку и собираются идти под Кабмин

“Министерство образования и науки Украины превысило свои полномочия и не признало результаты выборов президента Национального университета “Киево-Могилянская академия”. Мы считаем приказ министерства о назначении нового конкурса на должность президента несоблюдением действующего законодательства, наступлением на университетскую автономию и обесценением академических свобод”, – говорится в заявлении.

В Facebook анонсирована акция протеста под Кабинетом министров под лозунгом “Министр временный, Могилянка — вечная”. Мероприятие запланировано на 9.00 4 февраля.

К правительству предъявляются три требования: отставка министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, подписание контракта с избранным президентом академии и обеспечение автономии украинских университетов.

Контекст:

Национальный университет “Киево-Могилянская академия” – высшее учебное заведение, расположенное в Киеве. В 2015 году академия отметила 400-летний юбилей.

27 января в вузе прошли выборы президента. Участок, расположенный в университете, атаковала группа неизвестных людей в масках, похитивших ящик с бюллетенями. Несмотря на инцидент, голосование продолжилось.

В Национальной полиции отреагировали на инцидент и сообщили, что в зал для голосования вошли пять человек, которые облили зеленкой одну урну, а другую вместе с бюллетенями вынесли из помещения.

На выборах президента университета победил экс-министр образования и глава Национального агентства по обеспечению качества образования Сергей Квит. Во втором туре выборов за него отдали голоса 235 человек (52,80%), за его соперницу, и.о. президента академии Александру Гуменную – 191 (42,92%).

Министерство образования не признало выборы, так как они прошлои с нарушениями, заявил Шкарлет. Администрация Киево-Могилянской академии 1 февраля на своем сайте заявила, что выборы прошли честно и прозрачно, а решение избирательной комиссии поддержали оба кандидата. В вузе ожидают от Министерства образования и науки скорейшего завершения формальных процедур по подписанию контракта с Квитом.

2 февраля Министерство образования и науки объявило новый конкурс на должность президента. Экспертно-кадровая комиссия установила, что выборы, которые в вузе прошли в конце января, были проведены с нарушениями законодательства и устава университета.

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