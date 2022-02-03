 

Попова объяснила отмену карантина для контактных лиц

03.02.2022, 21:44, Новости дня
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Ограничения для граждан, которые контактировали с пациентами с коронавирусом из-за особенностей нового штамма «омикрон» теряют смысл, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это – особенность эпидемического процесса именно для «омикрона». Вот если будет другой вариант штамма, то, наверное, будет другая эпидемиологическая тактика, ведь эпидемиологическая тактика связана со свойствами возбудителя. Свойства «омикрона»: очень быстрая передача, не загруженность коек и очень большое количество, что важно, бессимптомных носителей в удельном весе <…>. Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которые вызывает другой эпидпроцесс, – при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене [карантина]», – сказал она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1», информирует ТАСС.

Попова рассказал, что около 17-20% пациентов в РФ переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно.

«Если брать в целом по стране, порядка 17-20% – это удельный вес [бессимптомных] носителей, которых мы выявили», – сказала она. По ее словам, в Москве бессимптомно коронавирусную инфекцию переносят около 40% пациентов.

Также она добавила, что люди в возрасте от 20 до 30 лет чаще всего подвержены заражению омикрон-штаммом коронавируса, так как имеют большое количество контактов.

«Конечно же, в первую очередь попадают под его болезненное воздействие люди, которые имеют очень большое количество контактов. В первые ряды попали люди активного возраста от 20 до 30 лет», – добавила Попова. Также, по ее словам, активно в эпидпроцесс вовлекаются подростки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти РФ планируют снимать ограничения по карантину для лиц, вступавших в контакт с зараженными коронавирусом.

Профессор Наталья Пшеничная рассказала, что число зараженных коронавирусом в РФ продолжит расти в ближайшее время. Это происходит из-за разных показателей эпидемического подъема заболеваемости среди регионов. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге доминирует омикрон-штамм, он более заразен, чем «дельта», поэтому число инфицированных увеличивается так стремительно.

Сообщалось, что в России выявили более 200 случаев заражения «стелс-омикроном», который считается новой мутацией.



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