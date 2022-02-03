 

Захарова назвала смешным обращение Союза журналистов Германии к правительству

03.02.2022, 21:44, Новости дня
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Просьбу Союза журналистов Германии к правительству ФРГ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «смешной», речь идет о мерах, принятых Россией в отношении немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

Захарова подчеркнула, что именно Союз журналистов выступал против работы российского телеканала RT DE в стране. 

«Это очень смешно. Потому что: Союз журналистов Германии громче всех требовал ограничить работу RT DE. Немецкое правительство постоянно подчеркивало, что не имеет отношения к блокировкам RT DE, и публично всячески дистанцировалось от ситуации, кивая на общественно-правовое регулирование этой сферы», – написала Захарова в Telegram-канале.

Ранее Немецкий союз журналистов (DJV) призвал правительство Германии выступить против ответных мер Москвы, касающихся работы медиакомпании Deutsche Welle.

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Россия в ответ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.



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