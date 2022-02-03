 

Постпред в ЕС: РФ очень обеспокоена из-за переброски войск США в Европу

03.02.2022, 21:44, Новости дня
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Переброска войск США в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, сообщил в четверг постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу CNN.

«Со стратегической точки зрения переброска нескольких тысяч американских и других западных войск в этот район не меняет баланс сил. Однако с политической точки зрения это провокационное действие, которое подталкивает горячие головы в Киеве, которых довольно много в столице Украины, продолжать демонстрацию силы и усилия по разрешению, как они называют, вопроса Донбасса силой», – приводит ТАСС слова Чижова.

Он добавил, что РФ «очень обеспокоена» такими действиями.

Ранее в Кремле указали на рост напряженности в мире из-за действий США, в связи с переброской американских войск в Европу.

Президент США Джо Байден заявлял о скорой переброске в Восточную Европу американских войск. При этом до этого он заверил в отсутствии намерений размещать на Украине войска НАТО и США.



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