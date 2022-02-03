 

Стало известно об отказе Берлина обсуждать выход из ситуации вокруг RT DE

03.02.2022, 21:43, Новости дня
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Во время визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву Берлину предложили пути выхода из кризиса, возникшего в связи с ситуацией вокруг RT DE, но она отказалась это обсуждать, сообщили в МИД России.

«В ходе визита главы МИД Германии в Москву и ее разговора с Лавровым российской стороной были предложены пути выхода из кризисной ситуации, созданной властями ФРГ в отношении RT DE, но немецкая сторона отказалась их обсуждать», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ведомстве.

В МИД Германии заявили, что меры Москвы, принятые против германской госкомпании Deutsche Welle, не имеют никаких оснований.

Просьбу Союза журналистов Германии к правительству ФРГ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в этой ситуации «смешной».  

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Россия в ответ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.



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