 

Мнение: Ужель та самая экспонента??

03.02.2022, 21:42, Разное
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В Израиле – НЕВЕРОЯТНАЯ суточная смертность от ковида

Вы-таки будете смеяться, но в Израиле, похожа, та самая “экспонента”, которой нас пугали большевики с весны 2020 года. Нигде ее не было, но вот, похоже, дождались: проявилась в вакцинированном-перевакцинированном Израиле. Вот суточный показатель смертей “от ковида” за последние 5 дней: 59-67-80-121-226. С 29 января по 2 февраля.

Если пересчитать, как мы с вами привыкли, “на Россию” последний показатель (2 февраля) – это получается 3473 смертей за день. Почти 3,5 тысячи в сутки! Стоит ли говорить, что у нас такой смертности никогда не было не то что в официальных сводках российского “штаба по коронавирусу” – ее не было даже в самых алармистских постах “альтернативного ковид-социолога” Алексея Ракши?

В самом Израиле самый высокий, пиковый показатель суточной смертности был ранее зафиксирован 20 января 2021 года – 101. То есть нынешний – выше прошлогоднего более чем в 2 раза! Круто. Это по-настоящему круто. Даже не знаю… Похоже, пришла пора реально сочувствовать израильтянам. Они столкнулись с чем-то реально СТРАШНЫМ.

На всякий случай напомню – официально в Израиле отвакцинировано 71% населения, многие – уже 4-м “бустером”. У них там не “спутник”, а самый настоящий Пфайзер.

Естественный и, пожалуй, самый насущный сейчас вопрос для России в связи с происходящим: а что, нас тоже такое ждет??

Не факт. У нас в сравнении с Израилем есть одно существенное преимущество – гораздо более низкий показатель вакцинации в целом, и “бустерами” – в частности.

Источник: Размышления вольного социолога



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