Мнение: Тройственный союз УПА

Тройственный союз УПА

Кажется, «Люблинский треугольник», о котором было столько заявлений и который должен был стать в перспективе новым военно-политическим союзом в Восточной Европе, состоящим из Украины, Польши и Литвы, начинает преобразовываться в нечто совершенно другое. Вместо Литвы в союзе замаячила Великобритания. Каковы перспективы такого союза? И можно ли это вообще назвать равноправной организацией?

Итак, 1 февраля Зеленский выступил с очередной наркошизофренической речью в Раде, в ходе которой анонсировал создание союза между Украиной, Польшей и Англией. Парадокс, но если сократить в таком порядке до заглавных букв, то получается УПА. «Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», – прозвучало с трибуны.

Однако сам же Зеленский в Раде заявил, что Украине стоит надеяться на саму себя и что никто ей не поможет – у всех союзников своя родина, и никто кроме самих украинцев страну не защитит. Однако подобные заявления идут несколько вразрез с действиями Украины на международной арене – ведь Зеленский продолжает клянчить помощь у коллективного Запада, а общественность Незалежной то и дело осудительно реагирует на неготовность своих «союзников» воевать за Украину.

После выступления в Раде украинский президент встретился с Борисом Джонсоном. Эту встречу можно охарактеризовать как разговор двух погрязших во внутренних разборках политиков. И у Зеленского, и у Джонсона рейтинг летит в пропасть. У Джонсона вообще самый большой антирейтинг из всех премьеров – приближается к 72%, больше, чем у Терезы Мей. И у Зеленского с рейтингом тоже всё очень плохо. Конечно, их нельзя назвать неудачниками, но их политическая карьера превращается в фиаско.

В какой-то степени можно сказать, что Джонсону нужна была поездка на Украину как бегство от суровой британской реальности. Британскому премьеру, возможно, хочется реабилитироваться в глазах общественности Туманного Альбиона, и он хочет сделать это с помощью Украины. Возможно, одна из причин – позорное бегство Британии из Афганистана, они ведь там тоже были вместе с американцами. Но Украина – заведомо проигрышная карта для Джонсона. Единственное, на что он может надеяться – что сыграет тема «хайпа» с фейками о планируемом наступлении России на Украину. Для Зеленского, кстати, встреча с Джонсоном тоже очень выгодна – далеко не все европейские страны готовы поддерживать всю эту истерию с нагнетанием обстановки вокруг России и Украины. А Джонсон готов – даже стишки записал для Зеленского на ломаном украинском языке.

Почему «Люблинский треугольник» переформатирован в «УПА»? Скорее всего, это связано с тотальным провалом польских, украинских и прибалтийских спецслужб в Белоруссии, которая после неудавшегося госпереворота только ещё сильнее сблизилась с Россией. Даже можно сказать, что все эти акции послужили катализатором для нормализации отношений между Минском и Москвой. Поэтому Литва из этого союза и выпала, как совершенно ненужный элемент. Впрочем, и союзом это довольно тяжело назвать. Союз – это объединение равных партнёров, а Украина никогда не будет равной Великобритании. И вообще, есть большие сомнения, что эта самая организация будет существовать.

В сети уже окрестили поездку Джонсона в Киев «лебединой песней хромой утки». И это действительно похоже на правду. Британия может сколько угодно поставлять Украине вооружение, но никогда отношения этих стран не будут равноправными и союзными. Зеленский просто пытается вогнать Украину в очередную зависимость и замылить глаза той части украинского общества, которая настроена прозападно. Посудите сами – Украину не берут ни в НАТО, ни в ЕС, толкают в войну, а взамен ей просто создают видимость создания нового военно-политической союза, скорее всего, бутафорского.

(c) Д.Безсонов

https://asd.news/articles/v-mire/troystvennyy-soyuz-dlya-britanskikh-vassalov/ – цинк

—