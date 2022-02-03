«Да посадите вы меня уже в тюрьму!»

В Следственном комитете утверждают, что петербургский лидер «QR-сопротивления» ресторатор Александр Коновалов был взят под стражу не за нарушение санитарных норм, а за посредничество во взятке.

Акция в поддержку движения «QR-сопротивление» в Санкт-Петербурге. В центре — Александр Коновалов. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Из сообщения СК РФ по Петербургу следует, что уголовное дело в отношении Александра Коновалова возбуждено по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Следствие считает, что Коновалов получил, а затем передал должностному лицу 50 тысяч рублей. Деньги предназначались неким сотрудникам Адмиралтейского УМВД, которые в сентябре 2021 года изъяли в кафе Paсman курительные и кальянные изделия. За их возвращение якобы и были заплачены деньги.

Сам Коновалов еще в середине января на своей странице в инстаграме утверждал, что ничем иным, кроме как его арестом, противостояние противников QR-кодов с городскими властями закончиться не может. «Неужели никто НЕ ПОНИМАЕТ, что если мы не поднимем ВСЕЛЕНСКИЙ ВОЙ — куаркода останутся с нами НАВСЕГДА???? Да посадите меня уже в тюрьму, драгоценные власти! Я приду, напишу явку с повинной. Слово держу. Все знают. Возьму на себя убийство Кеннеди, если надо! Уничтожьте мои бары — я не за свой карман трясусь, как многие думают!!! Оставьте прочий бизнес и людей В ПОКОЕ!» — написал он за два дня до ареста.

Проблемы у владельцев кафе и ресторанов на улице Рубинштейна начались еще в 2018 году. Тогда, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, многие рестораторы массово скупали квартиры на Рубинштейна и открывали в них кафе, иногда даже на 2-м этаже, на одной площадке с квартирами. Жители пытались этому противодействовать. После чемпионата некоторые кафе закрылись, других рестораторов обязали установить шумоизоляцию. Жителей эти меры не устроили, и они продолжали писать жалобы в различные инстанции.

Владельцев кафе предупреждали, штрафовали, но все оставалось по-прежнему.

Новый виток противостояния городских властей и так называемого барного сопротивления начался в 2020 году, во время первой волны пандемии. Тогда весной ввели ограничения на посещение баров и ресторанов, и большинство рестораторов подчинились. Однако нашлись и такие, кто продолжал принимать посетителей. Во главе «барного сопротивления» встал владелец нескольких кафе Александр Коновалов.

Впервые об этом предпринимателе стало известно после того, как в 2016 году «Деловой Петербург» опубликовал статью «ИП городского масштаба», посвященную незаконной уличной торговле. Ключевой фигурой в этом бизнесе (по мнению редакции «ДП» — с ежегодным оборотом в 40 млрд рублей) газета называла бывшего оперуполномоченного уголовного розыска 28-го отдела Центрального УМВД Александра Николаевича Коновалова.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Как следовало из материала, ссылка на «ИП Коновалов» ограждала уличных торговцев от внимания проверяющих органов, в первую очередь — от полиции. На самого Коновалова, по сведениям «ДП», был зарегистрирован бизнес стоимостью около 4 млрд рублей, в том числе сеть салонов красоты, несколько ресторанов, десятки магазинов, кафе и баров, сеть саун и бань. А также строительные фирмы. Журналисты предположили, что Коновалов вряд ли является истинным владельцем всего бизнеса, а лишь представляет интересы высокопоставленных сотрудников МВД.

Сейчас из всего перечисленного «ДП», по данным системы СПАРК, Коновалов является гендиректором стройфирмы «Вальс Хаус». С ноября 2020 г. «ИП Коновалов А. Н.» за номером 306784722600233 исключен из единого реестра индивидуальных предпринимателей. В то же время Коновалов по-прежнему владеет лицензиями на торговлю продуктами питания, ресторанную деятельность, продажу табака и алкогольных напитков. Остальные предприятия, в которых ранее Коновалов числился учредителем или директором, поменяли владельцев.

Поначалу «барное сопротивление» напоминало вялотекущий конфликт. Проверяющие органы приходили в работающие без разрешения кафе и бары, налагали штрафы, опечатывали помещения. Владельцы заведений опротестовывали штрафы в суде, срывали печати и продолжали работать. Новый виток борьбы против «куриных кодов» (сейчас уже не установить, кто первый их так назвал, но название пошло гулять по стране) начался в декабре 2021-го, когда власти Петербурга запретили гражданам без QR-кодов посещать общественные места.

На федеральном уровне законопроект не был принят, а

в Петербурге более 100 точек общепита объявили о неподчинении городским ограничениям.

22 января 2022 г. СК РФ по Петербургу возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). В рамках этого дела прошел рейд по барам и кафе, входящим в так называемую Карту барного сопротивления (список предприятий, принимающих клиентов без проверки QR-кодов). 20 точек опечатали, изъяли документы и некоторое оборудование, возле дверей поставили патрули, чтобы владельцы самовольно не сняли печати.

24 января Коновалов призвал своих сторонников к масштабной акции. На следующий день на улице Рубинштейна было сильное оживление. Под носом у ОМОНа один из владельцев бара попытался войти в свое помещение. Его не пустили, после чего предприниматель сел в машину и уехал. Коновалов, пообщавшись с прессой и своими сторонниками (числом около 50), тоже вскоре покинул улицу.

Ресторатор Александр Коновалов, задержанный по подозрению в посредничестве в передаче взятки, в полицейском автомобиле у здания ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В чате рестораторов Коновалов сообщил, что не смог решить проблему с оцеплением. «Впервые на моей памяти не работает никакой ресурс, — написал он. — Есть два выхода: откреститься от Коновалова, и оцепление тут же снимут. Или продолжать стоять на своем. Но я даже не знаю, сколько это продлится».

28 января сотрудники СК пришли домой к Коновалову с постановлением на обыск. Как следует из текста документа, выданного Октябрьским судом Петербурга, «в отношении Коновалова А. Н. возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ. <…> Следствием установлено, что Коновалов, являясь адвокатом Псковской областной коллегии адвокатов, получил от представителя кафе Paсman Ю. С. Бесовой денежные средства в размере 50 тысяч рублей для передачи должностным лицам Адмиралтейского УМВД».

Александр Коновалов действительно присутствует в реестре адвокатов Псковской области, с пометкой «действующий». Однако какими делами он занимался, выяснить не удалось.

Коллеги Коновалова из Пскова говорят, что, мол, да, есть такой адвокат, но больше ничего про него вспомнить не могут.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Новой» подтвердили, что Коновалов действительно окончил Университет МВД и до 2015 года работал в Центральном УМВД Петербурга оперуполномоченным уголовного розыска. В то же время адвокат Коновалова Иван Лялицкий заявил, что следствие пока не смогло подтвердить данную информацию.

«В суде, когда избиралась мера пресечения моему подзащитному, представитель следствия заявлял, что Александр Николаевич бывший сотрудник полиции, а потому может повлиять на свидетелей, — рассказал «Новой» Лялицкий. — Однако подтвердить это документально не смог. Более того, следствием были проверены все возможные взяткополучатели в Адмиралтейском УМВД, и ни один из них не был ни в чем обвинен. По сути, обвинение Коновалова строится только на показаниях взяткодателя и не подтверждается более никакими доказательствами».

29 января Октябрьский суд арестовал Коновалова до 27 марта. В понедельник, 31 января, защита Коновалова подала апелляцию в Городской суд на решение Октябрьского суда.

Связаться с администратором Paсman Юлией Бесовой, на основании показаний которой и было возбуждено уголовное дело, «Новой» не удалось. Не отвечает и телефон кафе, указанный на их сайте. В то же время в соцсетях уже начат сбор подписей в защиту Коновалова.

Максим Леонов, специально для «Новой»

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