При помощи спутников нашли под землей поселение бронзового века

Японские спутники ALSO и ALSO-2 помогли американцам сделать крупное археологическое открытие. Вообще-то, американцы занимались поиском источников воды в Аравийской пустыне, сообщают источники. А древнее поселение, которому уже примерно 3600 лет нашли случайно.

Данное поселение существовало в эпоху бронзового века, утверждают историки. Наверное, его никогда бы при нашей жизни не открыли, если бы не было изображения с космической орбиты. А так ученые остается только провести раскопки в определенном месте.

Поселение, кстати, было достаточно большим. Размеры словного прямоугольника составляют два на три километра. Как минимум, ученые уже сумели доказать, что в данной местности более трех тысяч лет назад жили не только кочевые племена.