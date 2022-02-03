 

При помощи спутников нашли под землей поселение бронзового века

03.02.2022, 21:25, Новости дня
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Японские спутники ALSO и ALSO-2 помогли американцам сделать крупное археологическое открытие. Вообще-то, американцы занимались поиском источников воды в Аравийской пустыне, сообщают источники. А древнее поселение, которому уже примерно 3600 лет нашли случайно.

Данное поселение существовало в эпоху бронзового века, утверждают историки. Наверное, его никогда бы при нашей жизни не открыли, если бы не было изображения с космической орбиты. А так ученые остается только провести раскопки в определенном месте.

Поселение, кстати, было достаточно большим. Размеры словного прямоугольника составляют два на три километра. Как минимум, ученые уже сумели доказать, что в данной местности более трех тысяч лет назад жили не только кочевые племена.



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