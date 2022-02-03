В Госдепе ответили, будут ли США настаивать, чтобы Украина выполняла Минские соглашения

Она напомнила об обязательствах России по этим соглашениям, отвечая на вопрос ведущей программы Алеси Бацман, будут ли США настаивать, чтобы Украина выполняла Минские соглашения.

“Позиция США заключается в том, что Минские соглашения и другие форматы… То, что приведет к миру на востоке Украины, это будет принято. Но что мы видим? Не забывайте, что Россия подписала эти соглашения, Россия не выполнила ни одно из своих обязательств по этим соглашениям, Россия продолжает разжигать конфликт на Восточной Украине. Так что США поддерживают выполнение Минских соглашений как наилучшего пути для мирного и дипломатического решения конфликта, но также призываем Россию выполнить то, что она должна. Потому что она подписала эти соглашения”, – сказала Калан.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украина и западные страны регулярно обвиняют РФ в нарушении Минских соглашений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 31 января заявил, что выполнение Минских соглашений означает разрушение Украины.

“Когда они были подписаны под дулом русской пушки, а немцы и французы смотрели, всем разумным людям уже было ясно, что реализовать эти документы невозможно”, – подчеркнул Данилов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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