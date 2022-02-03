В НАК “Нафтогаз” заявили, что Коболев не согласовал с набсоветом передачу газа частным компаниям

“Такого решения наблюдательный совет не принимал – оно даже не выносилось на рассмотрение наблюдательного совета”, – подчеркнули в НАК в ответ на информационный запрос агентства.

О том, что наблюдательный совет сам рассмотрел представление и согласовал его, Коболев заявил в эфире телеканала “Украина 24” 1 февраля.

“Конечно, наблюдательный совет НАК “Нафтогаз Украины” рассмотрел, согласовал это представление. Без согласования наблюдательного совета я не имел права это представление подписывать. Поэтому сначала было представление компании “Укртрансгаз” – оно пришло в “Нафтогаз”. Тот передал наблюдательному совету”, – сказал экс-глава НАК “Нафтогаз”.

В компании отметили, что решением правления Коболев был уполномочен подписать решение акционера АО “Укртрансгаз” о согласовании заключения договора займа между НАК “Нафтогаз України” и АО “Укртрансгаз”, договора об урегулировании обязательства по передаче природного газа объемом 305 млн м³ с ООО “Профи газ”, ЧАО “Укрэнергосбыт”, ООО “Финансовая компания “Фин-Инвест”, и мирового соглашения с ООО “Профи ГАЗ”, ЧАО “Укрэнергосбыт”, ООО “Финансовая компания “Фин-Инвест” при условии получения предварительного согласования наблюдательного совета компании.

“Однако наблюдательным советом было согласовано только заключение между “Нафтогазом” и “Укртрансгазом” договора займа природного газа в объеме 305 млн м³ по балансовой стоимости на дату передачи природного газа”, – сказано в ответе.

В пресс-службе НАК добавили, что договоры об урегулировании и мировом соглашении между АО “Укртрансгаз” и ЧАО “Укрэнергосбыт”/ООО “Профи газ” на рассмотрение наблюдательного совета не выносились.

Таким образом, Коболев принял эти решения без предварительного согласования, делает вывод “РБК-Украина”.

“Указанные факты подтверждены, в частности, комиссией, в состав которой входили уполномоченные сотрудники Службы внутреннего аудита, подчиняющегося наблюдательному совету НАК “Нафтогаз Украины”, – заявили в компании.

Со ссылкой на собственные источники и оказавшиеся в распоряжении агентства документы “РБК-Украина” пишет, что наблюдательный совет согласовал только заключение между “Нафтогазом” и “Укртрансгазом” договора займа природного газа.

Контекст:

1 февраля ГБР сообщило об обысках у бывшего руководства НАК “Нафтогаз Украины”, АО “Укртрансгаз” и руководителей частных предприятий в рамках расследования дела по факту незаконного отчуждения в 2020 году природного газа на 2,2 млрд грн.

Следствие проверяет информацию о правомерности возврата “Нафтогазом” долга коммерческим структурам, который возник более 20 лет назад. В ГБР подчеркнули, что Коболев подписал решение акционера АО “Укртрансгаз” по мировым соглашениям, которые позволили вывести газ из собственности государства без согласования с наблюдательным советом НАК.

Споры по этому газу велись еще с 1999 года, пояснила “Экономическая правда”. Тогда ЗАО “Укрэнергосбыт” передало государственному предприятию “Укртрансгаз” 418 млн м³ газа. Последнее должно было поставить топливо потребителям, которых укажет “Укрэнергосбыт”.

Однако из этого объема была поставлена только часть газа, а в газотранспортной системе осталось 305 млн м³ топлива. Именно за них стороны судились 20 лет.

В 2019 году в конфликте появилась третья сторона – связанная с экс-нардепом, миллиардером Константином Жеваго ООО “ФК “Фин-инвест”, которое выкупило право на получение спорного газа. В середине 2020 года права требования от “Укрэнергосбыта” перешли к другой фирме – ООО “Профи-Газ”, связанной с киевским бизнесменом Игорем Вороновым. В конце года “Нафтогаз” решил заключить мировое соглашение с этим пулом фирм.

“Укртрансгаз” попросил “Нафтогаз” оформить договор займа на 300 млн м³ газа, чтобы отдать их “Профи-Газ”, которая на момент принятия мировой юридически имела на это право. Соглашение было утверждено решениями суда от 10 и 13 ноября. Таким образом, газ стоимостью 2,2 млрд грн получила компания “Профи-Газ”.

Споры между бывшими и нынешними собственниками “Укрэнергосбыта” за права на этот газ до сих пор продолжаются. “Укртрансгаз” требует у “Нафтогаза” возместить ему причиненный ущерб путем возврата газа, который передали ООО “Профи-Газ”.

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