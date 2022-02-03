Мнение: Могла ли Россия обогнать Китай по населению, как Хрущёв помог Китаю и почему в колхозах мало платили

1. В начале 20 века Российская Империя была третей в мире страной по населению – после Китая и Британской империи. Рождаемость у нас была столь высока, что некоторые эксперты тогда не исключали, что в будущем Россия могла бы подняться на 1-2 место в мире. Блогер genby приводит любопытные расчёты:

https://genby.livejournal.com/974103.html

Исторически русские были одной из самых плодовитых наций в истории. Среднее число рождений в России было выше среднемирового на 25-30%. Прогнозировалось, что к середине 21 века Россия по населению обгонит Китай.

В 1890 году в одном из первых номеров «Науки и жизни» появилась небольшая заметка. Её автор, сам главный редактор и издатель журнала Матвей Никанорович Глубоковский — приводил демографические данные по Китаю и России. И, сопоставив уровень прироста населения в сравниваемых странах, предположил: если прирост сохранится на прежнем уровне, Россия лет через 150 догонит Китай по количеству населения и станет самой многонаселённой державой мира.

Увы, но к власти в России пришли большевики… При Сталине фертильность русских упала втрое. С 6,9 детей на женщину в 1926 году, до 2,1 в 1953 году. <…>

В 1932 году фертильность русских впервые упала ниже среднемировой. В 1953 году Сталин довел фертильность русских до 55% от мировой… к 1970 году фертильность в России составляла 40,4% от мирового результата. Это был самый низкий результат в истории России.

Даже в 1999 году это результат был на 2% выше.

Наконец к власти в России пришел Путин. Фертильность выросла с 42% до 71% от среднемирового результата. <…>

Уникальность Сталина в том, что он сократил фертильность вдвое, с 6 детей на женщину до 3, всего за 13 лет (1929-1942), ещё в первой половине века. Также Россия была единственной страной без послевоенного бэби-бума.

Если бы большевики не снизили рождаемость, население России выросло бы в 13 раз, как на Филиппинах. И население России сейчас составляло бы 1820 млн человек. С ВВП большим, чем в США и Китае вместе взятыми.

Полагаю, предполагаемые 1,8 миллиарда – некоторое полемическое преувеличение, до такого размера население России не доросло бы. Демографический переход – реальное и неизбежное явление, он уже произошёл или происходит во всех странах мира. Везде, где благодаря современной медицине снижается детская смертность и одновременно растёт благосостояние и уровень образования женщин, рождаемость в итоге серьёзно проседает. А если уровень образования женщин растёт, а благосостояние народа – нет, как было в сталинском СССР, рождаемость падает ещё сильнее и быстрее.

Огромные демографические потери 20 века, которые понесла Россия, и то необычайно резкое падение рождаемости, которое произошло при Сталине, не были исторически запрограммированы. Пожалуй, при более благоприятном развитии событий, — если бы революции 1917 не было бы, или если бы к власти пришли не большевики, — в России сейчас могло бы жить вдвое, втрое, вчетверо больше людей.

Россия была бы тогда примерно на одном уровне с США и Китаем по общей величине экономики, наш внутренний рынок был бы огромен, подобно современным американцам и китайцам мы бы задавали тон экономике всего мира.

Разрабатывать новые технологии, имея рынок такого масштаба, было бы гораздо проще и выгоднее. Плотность населения была бы в разы выше, было бы легче содержать инфраструктуру и делать хорошие дороги. Из сельской местности было бы проще добираться до ближайшего города – ведь крупных городов было бы в разы больше – а значит и сёла бы оживлённее, ведь рядом была бы работа. Это была бы совсем другая страна, без многих привычных нам сегодня проблем.

2. Историк Сергей Цветков приводит интересную цитату. Действия Хрущёва по реформированию Советского Союза после Сталина были неуклюжими и незаконченными (всё-таки, Хрущёв был истинным коммунистом). Однако они подготовили будущие реформы Дэна Сяопина в Китае, гораздо более масштабные и успешные:

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/1893799.html

Доклад Н. С. Хрущёва о культе личности Сталина и его последствиях потряс Мао Цзэдуна, в результате чего он получил возможность идти на любую ревизию марксистской теории, не оглядываясь на советский опыт. Вместе с тем хрущёвский доклад непосредственным образом подрывал и культ «великого кормчего», раздувавшийся в Китае не меньше, чем культ Сталина в СССР. С тех пор и до самой смерти мысль о людях, подобных Хрущёву, не давала покоя Мао Цзэдуну, до конца своих дней боровшемуся за идеологическую чистоту. Само имя советского генерального секретаря стало ругательством и синонимом измены. В результате мучительных дискуссий и совещаний в кругах коммунистической партии Китая было принято решение оценивать достижения и ошибки Сталина в пропорции 70 к 30.

В условиях глобальной делегитимизации Сталина как ключевой фигуры социалистического блока и пантеона теоретиков-марксистов Мао решил занять его место. Более того, с этого момента сложности советско-китайских отношений приобрели и идеологический характер.

Доклад Хрущёва был важен и полезен для Китая тем, что раскрепостил сознание и спровоцировал китаизацию коммунизма, которая со своей стороны помогла в дальнейшем, уже после смерти «великого кормчего» запустить кампанию по построению социализма китайского типа.

Впоследствии, проводя модернизацию КНР и отходя от теории и практики маоизма, власти Китая приняли решение как можно аккуратнее оценивать роль Мао Цзэдуна. Они действовали по той же схеме, что и со Сталиным, оценив его заслуги и ошибки в пропорции 70 к 30.

Из книги: Панцов А.В. Дэн Сяопин. М.: Молодая гвардия, 2013. 558 с.

Нынешние китайские «коммунисты», которые по факту уже более 40 лет являются китайскими националистами и капиталистами (то есть, практически полностью восприняли идеологию националистов во главе с Чаном Кайши, побеждённых в 1949 году в гражданской войне), по политическим причинам не могут просто так снять надетый на них коммунистический костюм.

Если бы они могли это сделать, то, вероятно, в совсем иной пропорции оценили бы исторические заслуги Мао Цзэдуна, уничтожавшего китайских капиталистов, устроившего в Китае коллективизацию, голод с многомиллионными жертвами и разрушительную культурную революцию.

Но вряд ли такая переоценка в Китае произойдёт в этом столетии: политическая стабильность для китайцев важнее исторической правды. По крайней мере, в отличие от наших сталинистов, они признали хотя бы 30% ошибок своего вождя.

3. Читатель Андрей Исаев считает, что колхозники в СССР были работящие, однако советское руководство плохо стимулировало их работать:

https://zen.yandex.ru/media/makarenko/istinnyi-kommunist-hruscev-deficit-baranov-v-cccr-i-v-chem-spravedlivost-berezok-61f6fdf2c2918443d5528872?comment-request=1#comment_1080869902

У меня самого давно возник вопрос — почему советское правительство, например, расплачивалось нефтедолларами за зерно и мясо с американскими и канадскими фермерами, а не с советскими колхозниками? Если бы колхозники получали за сданную государству (в том числе и с личного подворья) продукцию СКВ, на которую могли бы покупать товары со всего мира по каталогам, то они бы завалили мясом, зерном и молоком не только весь СССР, но и весь мир!

Единственное объяснение, почему номенклатура не пошла на этот разумный шаг – тогда бы она не смогла ездить в загранкомандировки на заключение контрактов (и получать заодно солидные откаты от западных “партнеров” за подписание договоров на выгодных им, но отнюдь не выгодных для СССР условиях на поставку сельхозпродукции).