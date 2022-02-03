 

Информация Генпрокуратуры позволяет парламенту совершенствовать законодательство, – депутат Михаил Романов

03.02.2022, 21:07, Разное
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Генпрокуратура является опорой федерального законодателя в вопросах контроля за исполнением разработанных норм. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Михаил Романов.
Он добавил, что парламент отслеживает правоприменительную практику на основе предоставляемой прокуратурой информации. Это делается для того, чтобы скорректировать законодательство, что позволяет сделать его более эффективным и качественным.

Ранее Госдума одобрила деятельность Генпрокуратуры РФ, связанную с обеспечением верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства. Соответствующее постановление было принято парламентом после «правительственного часа», участие в котором принял и Генпрокурор Игорь Краснов.

По мнению Романова, цели парламента и надзорного ведомства совпадают, поэтому планируется расширение их сотрудничества. Решению указанных задач будет способствовать разработка новых правовых норм и механизмов правоприменения.

Источник: monavista.ru



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