В Белом доме заявили о сдерживающем характере «калечащих» экономику РФ санкций

США исходят из того, что разрабатываемые в Вашингтоне «калечащие» санкции против экономики РФ в связи с кризисом вокруг Украины должны носить сдерживающий характер, никаких «красных линий» в этом вопросе не будет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы находимся в очень тесном контакте с членами конгресса относительно данного законопроекта, который, как мне кажется, еще даже не был формально представлен. Наш подход с самого начала заключается в том, что калечащие экономические санкции, которые мы обсуждаем и прорабатываем на межведомственном уровне, должны иметь сдерживающий характер», – приводит РИА «Новости» слова Псаки.

По ее словам, для Вашингтона нет никаких «красных линий» в данном вопросе, продолжаются обсуждения с членами конгресса по данной тематике.

Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.

Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии».

Группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.

До этого сообщалось, что в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин предупредил главу США Джо Байдена о последствиях введения «суперсанкций» против России.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.