В МИД Германии отреагировали на меры в отношении Deutsche Welle

Меры Москвы, принятые против германской госкомпании Deutsche Welle, не имеют никаких оснований, они вносят напряженность в отношения между странами, говорится в заявлении пресс-службы МИД Германии.

«Меры, объявленные сегодня российским правительством против Deutsche Welle, не имеют под собой никаких оснований и представляют собой новую напряженность для германо-российских отношений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ведомства.

По данным МИД, если меры будут реализованы, то это ограничит работу независимых журналистов в России, которая так важна в политически напряженные времена.

Напомним, комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания.

Россия в ответ аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала.