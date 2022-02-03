Лайфхак семьи Кардашьян из TikTok: действительно ли рисовая вода способствует росту волос

Такому методу ухода в соцсетях даже присвоили свое особое название – “экстремальный рост волос”. Итак, разберем этот лайфхак. Все, что нужно, – три обычных предмета, которые есть в каждом доме: сырой рис, вода и миска или контейнер. Просто смешайте 1 чашку сырого риса с 1 чашкой воды в контейнере и дайте ему настояться не менее 24 часов. Затем процедите рис и используйте рисовую воду для волос. Обязательно оставьте рисовую воду на волосах не менее чем на 20 минут, чтобы получить все самое ценное из риса.

Instagram – @nourhan.maher_

Этот трюк с ростом волос впервые набрал обороты в апреле: тогда Кортни Кардашьян рассказала в своем блоге Poosh, что ее сестра Ким использовала рисовую воду для поддержания своих “сочных прядей”. Недавно это снова стало вирусным роликом на просторах TikTok – и на этот раз врачи даже оценивают и хвалят такой простой способ ухода.

Вот что об этом думает топ-стилист международного салона красоты Mod’s Hair Paris Ирина Илюнина:

Рис – это абсорбент. Он вбирает в себя выделение себума (жира). За счет этого очищаются поры на коже головы и чешуйки волос, что дает возможность максимального очищения. В свою очередь, хорошо очищенные поры кожи головы дают достаточный доступ кислорода к луковицам волос и проникновению восстанавливающих средств для роста. Часто рис содержится в сухих шампунях различных брендов, в том числе и американских. В современное время существуют пилинги и маски абсорбенты, которые за пять минут очистят накопившийся жир, ороговевшие клетки вокруг волоса и дадут старт их нормальному росту. Все народные рецепты – такие как рисовая вода, чеснок с перцем – втирать в кожу головы малоэффективно. Это рецепты красоты, которые требуют месяцы, причем, результат чаще всего сомнительный.

Ким и Кортни Кардашьян