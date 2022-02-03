Мнение: Белоруссия хочет научиться

Лукашенко заявил, что российская военная техника прибывшая на территорию Белоруссии для учений, останется там, для обучения.

Белоруссия намерена закупить у России почти всю технику, прибывшую в республику для участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость — 2022». Об этом сегодня, 3 февраля, на встрече с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил Александр Лукашенко.

«Что бы тут гвалтом ни кричали, ясно, что после вашего приезда в Беларусь еще больше начнется вытья там (но это их проблемы), я хочу сказать, какую мы основную цель преследуем на этих учениях. Все заметили, что мы немало техники передислоцируем из России в Беларусь, в том числе и современной. Как мы и договаривались и с вами, и с президентом России, для нас очень важно, чтобы наши военные люди не просто увидели эту технику на картинке, но и, что называется, пощупали. Чтобы вместе с россиянами, братьями своими, подучились пользоваться этой техникой. Для нас это очень важно, потому что практически всю технику, которая будет здесь, мы планируем закупать у вас в этом, следующем году и так далее. Это для нас очень важно. И не только для нас. Это для нашего Союзного государства критически важно сегодня в связи с тем, как себя ведут и НАТО, и Украина, которая стремится туда. Поэтому мы хотим научиться», — сказал он.

При этом он отметил, что в Белоруссии готовы создавать совместные с Россией центры «для того, чтобы освоить и системы противовоздушной обороны, и новейшие образцы вооружений, которые сегодня создаются на территории России». «Нам опять же критически важно их освоить и уметь пользоваться», — подчеркнул Лукашенко.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/02/03/lukashenko-planiruet-ostavit-v-belorussii-pribyvshuyu-na-ucheniya-rossiyskuyu-tehniku

Фактически, помимо закупки вооружений у РФ, анонсировано создание некий подготовительных центров (на ротационной или постоянной основе), где российские военные будут вести обучение белорусских военных.

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