Мнение: Допуск к телу

Вторая странная история за последние несколько дней. Первый раз пресс-служба Смольного сообщила о встрече Беглова с Путиным в день одинокого приезда последнего на Пискаревское кладбище. Кремль не подтвердил, поэтому версия о встрече плавно переросла в «отчет», который был якобы подан в бумажной форме. Теперь пресс-служба Кадырова сообщила о его вчерашней встрече с президентом, но опять-таки, ссылки в СМИ не на Кремль, что было бы логично, а на Грозный.

Собственно говоря, личные встречи теперь особого значения не имеют — все что требуется, включая и начальственные выволочки, можно делать в онлайне. Доступ к телу приобретает скорее символическое и сакральное значение, чем практическое.

В современной России, которая быстрыми темпами мигрирует в дикую византийщину, сакральность и символизм приобретают особое значение. Ловятся даже не намёки, а шевеления информационного поля. Ловко поднятая ручка, покашливание, движение бровей… Допуск или недопуск к личной встрече — из того же перечня.

Положение Кадырова сейчас достаточно сложное. По сути, единственной его опорой является именно Путин. Созданная Путиным неустойчивая конструкция власти и управления в Чечне сделала его единственным гарантом сложившегося положения. Достаточно сказать, что режим Чечни — это диктатура меньшинства, причем меньшинства незначительного. Клановая солидарность и поддержка Кадырова составляет примерно 10-15 процентов чеченского общества. В религиозном плане приверженцев тариката Кадырийя в Чечне тоже немного — примерно столько же. Значительная часть религиозной общины — это приверженцы тариката Накшбандийя. Эти течения не враждуют, но и не являются союзниками. Социальная поддержка режима личной власти так же невелика — для сколь-либо устойчивого положения власть меньшинства может быть установлена только одним способом — продвижением на все значимые места и должности по принципу личной преданности и лояльности.

В итоге возникшая система неустойчива отсутствием консенсуса, что обеспечивает сложившееся положение вещей сложной системой внутриэлитных и внутриобщинных договоренностей. Чем важен консенсус? Точкой устойчивости. В случае всеобщего согласия с существующим порядком вся элита возвращает систему к точке равновесия в случае ее нарушения. Нет консенсуса — появляется желание систему раскачать, разрушить сложившуюся структуру управления и создать новую. Более справедливую с точки зрения тех, кто «раскачивает».

Кадыров точно такой же заложник выстроенной Путиным системы власти, как и остальные элитные группы чеченского общества. Он не может пойти на ее перформатирование, так как полностью зависит и от центральной власти (300 млрд рублей в год — это солидно, особенно в ситуации, когда внутренние источники, и в первую очередь грозненская нефть практически исчерпаны: за последнее примерно десятилетие добыча нефти упала с 2 млн тонн в год до примерно 100 тысяч. Обводнение месторождений приобрело обвальный характер). Пойти на соглашение с другими влиятельными группами в чеченском обществе Кадыров не может — тогда к «пирогу» придется допустить других, более многочисленных, конкурентов. И в этом случае его внутренняя группа поддержки может отказать ему в ней. Кому понравится резкое падение ресурсной ренты.

Остается одна стратегия — террор и давление. В этой стратегии действует правило волчьей стаи – Акела может быть вожаком стаи только до первого промаха. И наличие прямой явной оппозиции в таком случае — угроза. Отсюда и неадекватная реакция на любое сказанное слово, не то что действие.

Не идеализируя и не демонизируя самого Кадырова, могу предположить, что будучи заложником созданной системы, он не может вырваться из нее. Система власти, созданная извне (в данном случае из Кремля) может быть трансформирована тоже только извне. Путина же как раз все устраивает. Ему важно иметь на посту руководителя Чечни человека, которого ненавидят как внутри, так и снаружи. В таком случае только он является единственной гарантией. Других нет.

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