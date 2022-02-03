Её изнасиловали, а им — смешно! – Личное мнение

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич посмеялся над рассказом 19-летней девушки о том, как её изнасиловал и избил игрок «Манчестер Юнайтед».



Фото: Соцсети

Ужасную шутку оценили и его собеседники: два возрастных мужика поржали над юной девчонкой.

Процитирую Генича, хоть и не хочется:

«Она выложила аудио, где Гринвуд принуждает ее к сексу. «Мне плевать, что ты не хочешь», — говорит он там. Кто из нас, спрашивается, так не делал по юности».

И всё это — под дружных хохот возрастных мужиков! Вот это шутка! Пошутил так пошутил. Круглолицый король юмора, не иначе.



Фото: Соцсети

В то время как в Англии футболиста арестовывают по подозрению в изнасиловании, а пресс-секретарь «Манчестер Юнайтед» делает официальное заявление о приостановке с ним сотрудничества, наши телевизионные ребята ржут над девчонкой.

Смотреть на такое лично мне просто дико. У нас точно XXI век или каменный?

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Давайте посмотрим на ситуацию трезво. Он хочет. Она не хочет. Ему плевать на то, что она не хочет. Языком закона такая ситуация называется изнасилованием.

Комментируя дикое преступление против половой неприкосновенности человека публичная личность из телеэфира, который формирует общественное мнение, пытается шутить, заявляя: а кто так не делал? Ха-ха-ха — дружный хохот. Шутка зашла!

Пока у нас на федеральных телеканалах будут работать люди, которые могут шутить над подобным не то, что публично, а даже дома за кухонным столом, наши женщины не будут чувствовать себя в безопасности.

Да и как и можно чувствовать себя защищённой, если в ответ на твоё НЕТ, тебя насилуют, избивают, а наблюдатели, обсуждая твоё произошедшее, ржут?

Все мы понимаем, что случилось бы с таким телеведущим в Англии. Увольнение, публичное покаяние, забвение после этого и поиск работы, где чудо-шутник бы вообще не отсвечивал.

А какое наказание, по вашему мнению, должно быть у нас за подобное?

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