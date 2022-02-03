Дворы Пушкина заранее подготовили для «внезапной» проверки Беглова

Петербургский градоначальник Александр Беглова в четверг, 3 февраля, совершил “внезапный” рабочий визит в Пушкинский район Северной столицы с целью проверки качества уборки улиц.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, после объезда дворов, которые, как оказалось, были подготовлены заранее, Беглов поручил усилить контроль за уборкой улиц.

О том, что улицы в микрорайоне Славянка были заранее подготовлены к визиту губернатора, говорят и комментарии подписчиков местного паблика в соцсети “ВКонтакте”.

На опубликованной фотографии обращения администрации муниципального округа можно заметить, что в четверг с 9:00 утра “до окончания работ” в районе велась уборка дворовых территорий от снега.

Пользователи другого сообщества “ЖК Славянка СОСЕДИ ПСК” заметили, что перед приездом градоначальника с 6:00 утра до 14:00 было “приказано” освободить дворы от автомобилей.