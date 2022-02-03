 

Беглов проигнорировал вопросы пациентов в ходе визита в поликлинику Пушкинского района

03.02.2022, 20:40, Новости дня
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Губернатор Петербурга Александр Беглов оставил без ответа самые актуальные вопросы горожан о проблемах системы здравоохранения Северной столицы. При этом пресс-служба Смольного отчиталась о том, что губернатор побывал в поликлиническом отделении № 66 на Московской улице в Пушкине и подразделении городской поликлиники № 60 в Славянке.

Впрочем, градоначальник не дал внятных ответов о трудностях с медицинским обслуживанием в поликлиниках Петербурга. Так, граждане не получили информации по поводу огромных очередей на прием к врачу.

Несмотря на то, что градоначальник признал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом нового типа в городе напряженной, фактически он проигнорировал одну из обсуждаемых проблем на фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки с COVID-19 в Северной столице. Напомним, что 28 января председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец признал, что проблем при записи на прием к врачу из-за длинных очередей «в нынешней непростой ситуации» не избежать.



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