 

Сергей Лавров пообещал возобновить вещание в России Телевидения ГДР

03.02.2022, 20:31, Разное
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Российский ответ на запрет вещания немецкоязычного канала Russia Today будет «асимметричным». В России больше не будет работать канал Deutche Welle, кроме того, по предложению главы МИД, может возобновиться вещание Телевидения ГДР.

Телевидение ГДР (Fernsehen der DDR) основано в 1952 году. Компания вещала на двух телеканалах. Помимо новостных и общественно-политических передач, таких, как «АК ам Абенд» или «Актуэлле камера», в эфир выходили спортивные и детские передачи, а также фильмы и телесериалы, в частности, популярные в СССР «Архив смерти» и «Телефон полиции 110». Но особенно советские зрители любили прямые трансляции из Фридрихштадтпалас, в которых участвовал Балет Телевидения ГДР.

«Россияне скучают по Телевидению ГДР. Какие были передачи! Даже Владимир Владимирович частенько просит включить DDR-FS, особенно вторую программу часто просит, балет очень любит. А включить нам нечего, стараемся президента как-то отвлекать на другое. Пора с этим заканчивать и восстанавливать пусть не две программы, а хотя бы одну», – заявил Лавров.

Телевизионные эксперты уточняют, что полноценного вещания в СССР Телевидение ГДР не вело никогда, однако Гостелерадио СССР закупало для показа восточногерманские фильмы, сериалы и регулярные телепередачи. Первое время вещание DDR-FS в России будет вестись по этому же принципу, в специальные часы, выделенные на всех российских госканалах.

Вещание Fernsehen der DDR начнётся 1 марта показом на Первом канале фильма 1970 года «Преступник сидит на стадионе Уэмбли».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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