Вице-спикер польского Сейма выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира

Об этом агентству Kırım Haber Ajansı сообщил 3 февраля польский правозащитник Петр Хелбович.

С предложением выдвинуть Джемилева на Нобелевскую премию мира выступали в Меджлисе осенью прошлого года. Ранее его уже трижды выдвигали на эту премию – в 2009-м, 2011-м и 2015 годах, отмечает Общественное.

Контекст:

Джемилеву 78 лет. Он – правозащитник и диссидент, во времена Советского Союза 15 лет провел в местах ограничения свободы за антисоветскую деятельность.

Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—