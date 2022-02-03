 

Вице-спикер польского Сейма выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира

03.02.2022, 20:28, Новости дня
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Об этом агентству Kırım Haber Ajansı сообщил 3 февраля польский правозащитник Петр Хелбович. 

С предложением выдвинуть Джемилева на Нобелевскую премию мира выступали в Меджлисе осенью прошлого года. Ранее его уже трижды выдвигали на эту премию – в 2009-м, 2011-м и 2015 годах, отмечает Общественное. 

Контекст:

Джемилеву 78 лет. Он – правозащитник и диссидент, во времена Советского Союза 15 лет провел в местах ограничения свободы за антисоветскую деятельность. 

Джемилев является бывшим уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа и экс-руководителем Меджлиса. Организацию признали в России экстремистской и запретили в 2016 году. Власти РФ запретили Джемилеву въезд в оккупированный Крым и возбудили против него несколько уголовных дел.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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