Александр Лукашенко высоко оценил транспортную реформу в Петербурге и обещал губернатору всяческое содействие

Президент Белоруссии планирует поставить в Северную столицу 900 автобусов производства компании МАЗ, которые будут работать полностью на сжиженном топливе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил губернатора Петербурга Александра Беглова за развитие города. Об этом глава союзного государства пояснил в ходе личной встречи с градоначальником, которая состоялась первого февраля.

На прошедшей встрече Лукашенко заявил, что поддержит транспортную реформу Северной столицы. Лидер союзного государства планирует поставить в Петербург пассажирский транспорт белорусского производства. Это станет одним из первых пунктов проекта совместного сотрудничества Петербурга и Белоруссии, который рассчитан на 2022 – 2026 годы.

Сроки постановки новых автобусов обозначены до первого июня. Уже в 2021 году Петербург планирует поставить 900 транспортные средства. Они будут работать исключительно на сжиженном газе.

В Петербурге автобусы на экологичном топливе уже стали повседневность. Так, еще до введение транспортной реформы в городе курсировали 400 подобных транспортных средств.

Компания МАЗ и президент Белоруссии предоставит Северной столице свои передовые технологии в области производства электрического транспорта. Они позволят начать производство низкопольных автобусов с мощными аккумуляторами.

«Сейчас у нас работает один электробус, он проходит испытания, и если все будет удачно и будут выполнены те показатели, которые важны для Петербурга, это достаточно большой пробег, чтобы избежать частых подзарядок, то мы уверены, что будем и дальше развивать отношения с Минским автозаводом», — рассказал вице-губернатор Петербурга Александр Бельский.

В ближайшее время экологичный транспорт в Северной столице будет развиваться при активном участие Белоруссии. Планируется, что в ближайшие пару лет около сотни троллейбусов предприятия «Белкоммунмаш» поступят в распоряжение Петербурга. Также Белоруссия поставит новые трамваи и вагоны метро, которые произведут на мощностях швейцарском компании «Штадлер».