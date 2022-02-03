 

Путин оценил эксперимент с электронными рецептами на лекарства

03.02.2022, 20:13, Новости дня
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Проводящийся на территории РФ эксперимент с электронными рецептами на лекарства показывает хорошие результаты, сообщил президент Владимир Путин.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко, выступая на заседании форума «Деловая Россия» с участием президента, предложил разрешить врачам вести дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты.

«Но хотелось бы, как врачу, вернуться ко второму решению, которое тоже важно именно сейчас, в период пандемии, в период сверхнагрузок на первичное звено, это использование дистанционных технологии для выписывания рецептов для пациента. Сейчас врач дистанционно может только скоррегировать диагноз, а за рецептом пациентам все равно чаще надо обращаться лично. Поэтому мы предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном, электронном виде осуществлять дистанционный прием пациентов, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты», – сказал Проценко.

«Вот этот эксперимент с электронными рецептами, он развивается и в общем и целом показывает хорошие результаты», – цитирует главу государства РИА «Новости».

Президент добавил, что высказанные в Минздраве опасения по этому поводу хорошо известны.



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