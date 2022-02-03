 

Польская PGNiG отказалась подписывать долгосрочный контракт с Газпромом

03.02.2022, 20:13, Новости дня
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Об отсутствии планов подписывать долгосрочный контракт с Газпромом на поставки газа в Польшу сообщил глава компании PGNiG Павел Маевский.

«Мы не планируем заключать долгосрочный контракт с Газпромом», – приводит его слова ТАСС.

Текущий контракт PGNiG с Газпромом (Ямальское соглашение), подписанный в 2010 году, истекает в конце 2022 года.

Ранее сообщалось, что Газпром потребовал арбитражного разбирательства в отношении польской PGNiG S.A. и их совместного предприятия EuRoPol GAZ, который владеет польским участком газопровода Ямал – Европа. «Газпром экспорт» ранее обращался в международный арбитраж для пересмотра цены по контракту с польской компанией PGniG. 



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