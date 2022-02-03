В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту порчи картины ученицы Малевича

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича Анны Лепорской, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП № 9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ. <…> В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося», – цитирует его ТАСС.

В январе пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что министерство обратилось с жалобой в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по произошедшему в Екатеринбурге инциденту. Неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской, которое было представлено на выставке в Ельцин Центре.

Ранее адвокат заявил, что порча картины «Три фигуры» Анны Лепорской в Ельцин-центре не стала поводом для возбуждения уголовного дела, так как полотно не значится в реестре объектов культуры, находящихся под госохраной.