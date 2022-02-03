 

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту порчи картины ученицы Малевича

03.02.2022, 20:13, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича Анны Лепорской, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«По данному факту сотрудниками полиции из подразделения дознания ОП № 9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ. <…> В настоящее время представители МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося», – цитирует его ТАСС.

В январе пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что министерство обратилось с жалобой в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по произошедшему в Екатеринбурге инциденту. Неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича Анны Лепорской, которое было представлено на выставке в Ельцин Центре.

Ранее адвокат заявил, что порча картины «Три фигуры» Анны Лепорской в Ельцин-центре не стала поводом для возбуждения уголовного дела, так как полотно не значится в реестре объектов культуры, находящихся под госохраной.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / Путин, Додон, Зеленский, Крым, олигархи. Интервью Гордона с кандидатом в президенты Молдовы Санду. Трансляция

18.03 / Карелин объяснил слова Байдена завистью к достижениям России

06.01 / Британия призвала власти Казахстана к диалогу с гражданским обществом

10.07 / Храм Гроба Господня в Иерусалиме снова закрыли

16.07 / NBC News – морозы, наводнения и пожары в США — учёные предсказывали стихийные бедствия, но не ожидали такой интенсивности

09.10 / ФБР предотвратило похищение губернатора штата Мичиган

10.12 / В Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге презентовали всеукраинский образовательный проект для учителей

18.05 / У жителей Азербайджана появилась возможность привиться «Спутником V»

21.02 / Bloomberg – США включили российское судно в список потенциальных жертв санкций против «Северного потока — 2»

02.09 / Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика