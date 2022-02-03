Мнение: Что будет после пандемии?

На примере Португалии. Шокирующая, но очень показательная статья Глеба Кузнецова. Португалия – лидер по вакцинации (прокололи почти всё население поголовно, включая самых маленьких португальцев), омикрон там сейчас бушует как везде (по 50 тыс. заражений в день), ковид-смертность – на 10% выше, чем в России. То есть – вся программа “борьбы с ковидом” полностью провалилась, у населения подорван иммунитет навязанной ему бурдой, а все коронавирусные ограничения претворяются в жизнь со вполне садистским старанием (в кафе можно снять маску, только если сел за стол).

Кто ответит за провал в Португалии? Очень удачно буквально только что прошли выборы. Ответ – НИКТО. Демократия “старого образца” самым очевидным образом изжила себя…

Подробности от Глеба:

“Проблема пандемийного сохранения власти – вполне себе насущная для странового начальства. И мы видели уже несколько случаев, когда решить ее не удается. Тем интереснее наблюдать однозначно удачные кейсы с технологической точки зрения.

Вот, например, досрочные португальские выборы в прошедшие выходные принесли полную победу действующему премьер-министру Антонио Кошта, которому больше не надо будет ни с кем блокироваться, чтобы удержать свою должность.

Предыстория: Досрочка была следствием искусственно спровоцированного бюджетного кризиса, когда младшие партнеры социалистов по правящей коалиции отказались голосовать за бюджет. А сами социалисты решили не искать компромиссов и попробовать переизбраться. Момент был выбран удачно – лавры «самой вакцинированной страны Европы» и ожидание скорого конца пандемии. Но тут пришел омикрон и то, что казалось будет преимуществом превратилось в минное поле. Португалия всю кампанию била рекорды по числу позитивных.

Как через минное поле прошли?

1. В кампании не было пандемии. Никак. Ни в каком виде. Нет ее. Действующая власть – социалисты – отчитывались за успехи 2015-2021 как будто не существовало отдельно никакого 20-21 года. Разве что, кое где и весьма глухо добавляли в разделе «разное» про «великолепно проведенную вакцинацию, сделавшую Португалию образцом для всего мира».

Государство – в смысле санитарные власти – тоже по поводу пандемии «молчало» в административном смысле. Во время кампании новых мер не вводилось, старые не отменялись. Существовало некое зыбкое равновесие, как бы «нормальность» пусть и ненормальная, но стабильная.

Оппозиция – включая даже относительно «скептическую» – коммунистов – на тему пандемиивакцинации не высказывалась.

Смерть здорового шестилетнего ребенка через неделю после первой дозы вакцины от остановки сердца – не использовалась в политических и электоральных делах никак. (Любопытно, что аутопсию делали больше трех недель и пресс-релиз о том что смерть (а как по другому) никак не связана с вакциной (а с чем связана мы вам не скажем) вышел на следующий день после выборов).

Пандемия во всех смыслах – и в «историческом», и в проективном, и в вакцинном, и в медицинском превратилась в одно большое умолчание. Вплоть до того, что основные партии не отвечали на вопросы СМИ относительно пандемии. Нет ее. И позиции нет.

Отдельно любопытно, что оппозиция не попыталась рекрутировать в свои ряды ярких лидеров скептических мнений от врачей до юристов и журналистов, а власть – поиграть в «докторов-героев». Пандемии реально как не было.

2. Еще из умолчаний. Рост цен, коррупция (вялая попытка поразминать тему португальского гражданства Абрамовича немедленно наткнулась на бодрое контробвинение в антисемитизме и этим закончилась), деятельность европейских институтов, многомиллиардная программа помощи европейской по «восстановлению экономики» (которую социалисты предлагают пустить на «энергопереход» – что легко и прибыльно в стране без единой угольной печки, месторождения полезных ископаемых и с половиной генерации из возобновляемых источников вроде ветра и солнца). Все это не находилось внутри предвыборной повестки.

А что обсуждалось?

3. Программные предложения.

«Условно-левые» Социалисты – «мы очень хорошо работали в 2015-2021 а будем работать еще лучше». Лозунг : Continuar a Avancar, который я перевел пусть и неточно, но по сути «Продолжем и углУбим». Я рыдал от хохота когда читал раздел «климатические изменения» в программе – там реально ставится в заслугу правительству отсутствие угольных котельных и закрытие промышленных предприятий («у нас уже нет того, с чем всяким немцам надо будет бороться, какие же мы молодцы, впереди всего мира по зелености»). Все остальное – благонамеренно-нейтральное: чуть чуть зарплатку подрастим, чуть чуть налоги скорректируем, немножечко детсадиков откроем и поликлиничек, а самое главное будем следить за бюджетной дисциплинкой.

«Условно-правые» социал-демократы. Программа «Новые горизонты для Португалии». Которая есть программа социалистов только переосмысленная – они поликлинички открывают и детсадики, а мы тоже самое, но плюс один объект по каждому пункту. Ни одной причины зачем менять бывшего мэра Лиссабона (Кошта) на бывшего мэра Порту (Руй Риу – PSD) не было. Кстати Лиссабон осенью на муниципальных выборах социалисты проиграли сенсационно, но сейчас – вернули утраченные электоральные позиции в столице.

Страшные-ужасные «правые популисты» из партии Chega! – Хватит! «Мы те, кто заставляет власть трепетать». И все. Лидера Андре Вентуру поставили в стойло уже достаточно давно в смысле «программных предложений» судами и скандалами, и он не может больше ничего предлагать даже из французского или испанского арсеналов право-популистских идей. Но даже простое предложение «встряхнуть власть» сделало Chega! третьей партией в стране

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Левые PCP – коммунисты и BE – “левые блок» не предложили вообще ничего. В принципе. И закономерно упали «вертикально вниз» по голосам. Так же как «зеленые» из PAN. Коммунисты (потеряли 50% голосов с прошлого раза) хотя бы обозначали старание и, непонятно за каким рожном став голубыми в смысле расцветки, шли под лозунгом «Определяющаярешающая сила», как бы намекая что социалисты как обычно не доберут до половины мандатов и им нужны будут партнеры, которые определят судьбу правительства. Так себе предложение, учитывая, что как и в России коммунисты были наиболее скептичной к ковид-мерам партией, но на выборах о своей позиции забыли напрочь.

BE (потеряла 75%) с лозунгом «Здоровье, климат, зарплата» вообще себя не утруждала никак (вплоть до того, что на заглавной странице сайта партии, ведущей “активную” избирательную кампанию в феврале висят новости из ноября). А была той самой третьей политической силой в стране до вот этого всего.

Хорошо выступила IL – “Либеральная инициатива» – партия правой интеллигенции и среднего класса – и набрала свои 5 % с нуля, став единственной партией хоть со сколько-нибудь ярким программным предложением.

Добавим сюда, что чуть ли не 15% избирателей находились в карантине по омикрону как позитивные или контактные. Им разрешили выйти проголосовать, но тем не менее очевидно что многие (а в карантине сидела все таки наиболее активная и продвинутая часть общества – те кто передвигается, работает, тестируется) так и осталась дома.

В результате произошло то, что местные восторженные политологи назвали «социологическим чудом» – по опросам PSD с PS шли ноздря в ноздрю, а при подсчете разошлись больше чем на 10% в пользу вторых, вернее не конкретных «социалистов», а бюрократии как таковой, действующей власти.

Природа чуда как мне представляется в том, что несогласным с курсом правительства просто было не за что и не за кого голосовать. И они остались дома. Согласные же – пришли и проголосовали. Это было обусловлено тем, что по науке называется «консенсусом элит», в рамках которого все темы, которые могли хоть как-то всколыхнуть общество были вполне сознательно проигнорированы как властью, так и оппозицией.

В конце концов великое соглашение о распределении европейской программы помощи было зафиксировано прошлым парламентом и ни у кого не хватило духу подвергнуть его положения ревизии. Посмотрим, будут ли социалисты выдерживать обязательства перед более ненужными им партнерами по коалиции. (Мой прогноз. Скорее не будут, или будут но совсем не в оговоренных объемах).

Сами же выборы стали эталоном веберовской истории про «жить за счет политики». Аполитичные абсолютно, но вынужденные оформлять свою власть через политические инструменты бюрократы сделали выборы «под себя», даже не аккуратно обойдя, а просто проигнорировав, выбросив первые 5-7 пунктов из данных социологического опроса: «Наиболее проблемные темы для избирателей». Если можно заставить соблюдать такого рода контракт и власть, и оппозицию проблем ни с переизбранием, ни с ответственностью за старое, ни с оценкой и рефлексией над опытом нет и быть не может.

Это кстати дает и один из вариантов ответа на вопрос – как элиты переживут крах пандемийной повестки. А вот так и переживут. Забудут ее и все остальным прикажут забыть. Отчитаются перед народами за «отчетный период 2015-2021» (ГЛЕБ КУЗНЕЦОВ)

Вот так в Португалии. Вот так будет везде. О грандиозном провале мировых ковидобесов просто НЕ ДАДУТ говорить… И все засунут языки в задницу.