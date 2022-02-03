Куда сходить в феврале: гид по событиям в городе

Выставки

Выставка “Авангард: на телеге в XXI век”

Новый проект в Музее русского импрессионизма посвящен сенсационному открытию забытой на 100 лет в Вятской губернии выставки нового искусства. В октябре 1921 года на 3-ю передвижную художественную выставку в город Советск Вятской губернии привезли более 300 произведений из Вятки, Москвы, Петрограда и Казани. Беспрецедентный по числу и составу работ смотр должен был продолжиться в других городах губернии. Через месяц шедевры на телегах отправили в соседний город Яранск, где из-за проблем с финансированием и начала осенней распутицы они были оставлены в местном музее и забыты почти на 100 лет.

Кураторам удалось провести почти детективное расследование, и сегодня музей представляет реконструкцию масштабной экспозиции начала 1920-х годов. Выставка возвращает зрителю первоклассные работы Василия Кандинского, Ильи Машкова, Александра Родченко, Варвары Степановой, Надежды Удальцовой, Николая Фешина и открывает имена Веры Вильковиской, Георгия Лазарева, Иллариона Плещинского.

Когда: 3 февраля – 22 мая

Где: Музей русского импрессионизма

Выставка “360 градусов, или Фасеточное зрение стрекозы”

Одиннадцатая выставка цикла SOVRISK #напотоке посвящена памяти искусствоведа и куратора Виталия Пацюкова. В экспозицию вошли работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Дмитрия Пригова и других художников, с которыми Пацюков дружил и работал на протяжении почти 40 лет.

В витринах Подземного музея “Зарядья” представлены три раздела: “Диалог с великими”, “В поисках утраченного времени” и “Шестидесятники”. В первом — серия иронических рисунков Леонида Тишкова, иллюстратора и постконцептуалиста, одного из любимых художников Виталия Пацюкова. Герои рисунков — Сезанн, Кандинский, Дюшан, Бойс, Пикассо и другие классики ХХ века — были мысленными собеседниками Пацюкова и постоянным источником вдохновения для него. Раздел наивного искусства назван заглавием знаменитого романа Марселя Пруста. Пацюков не только любил и ценил это направление, но и был лично знаком с Еленой Волковой, Любовью Майковой, Павлом Леоновым, Василием Романенковым и другими выдающимися художниками, организовывал их персональные выставки, писал о них статьи и включал художников в свои проекты. В разделе “Шестидесятники” собраны камерные работы звезд неофициального искусства. На выставке также можно почитать тексты известного искусствоведа.

Кадр из фильма “Бессмертие для всех: кинотрилогия о русском космизме” Антона Видколе, 2017

Когда: 28 января — 27 февраля

Выставка “Антон Видокле. Граждане космоса”

Третьяковская галерея представляет трехчастный проект современного художника Антона Видокле, в котором автор исследует влияние космизма на XX век, наводя на мысль о его актуальности в наши дни.

Соединяя эссе, документальный жанр и перформанс, Антон Видокле цитирует труды основателя космизма Николая Фёдорова и других философов и поэтов. Его блуждающая камера ищет следы влияния космизма на останках искусства советской эпохи, архитектуры и инженерии, переходя из степей Казахстана в московские музеи. Музыка Джона Кейла и Эльен Радиг сопровождает эти бродящие изображения, воскрешая в памяти тоску по связанности, социальному равенству, материальной трансформации и бессмертию в самом сердце космистской мысли.

Когда: 8 февраля – 3 апреля

Где: Новая Третьяковка

The Funnies Юлии Кривозубовой в “Триумфе”

Пожалуй, самая инстаграмная экспозиция Москвы открылась в галерее “Триумф”. В феврале здесь можно увидеть персональную выставку Юлии Кривозубовой “The Funnies”, в которую вошли живописные и графические работы, скульптуры и инсталляции. Два этажа галереи наполнены разными вариациями “Девочек” — они, по словам кураторов Артура Князева и Ирины Корж, надежда на лучшую итерацию разумной формы жизни в мире, более осознанную, избавленную от ограничений, ожиданий и репрессий со стороны культуры.

Когда: до 20 февраля

Театр и балет

Юбилей Андриса Лиепы

28 февраля в Государственном Кремлевском дворце пройдет грандиозный гала-концерт “Андрис Лиепа 6:0”, посвященный его юбилею. В творческом вечере примут участие ученики и друзья именинника — звезды балета и премьеры ведущих музыкальных театров: Евгения Образцова, Юлия Махалина, Анжелина Воронцова, Александра Иосифиди, Эвелина Севенард, Бахтияр Адамжан, Владимир Шкляров, Денис Родькин, Ксандер Париш, Артемий Беляков, Надира Хамраева, Анастасия Заклинская и многие другие. Ведущий вечера — сам юбиляр маэстро Андрис Лиепа.

Когда: 28 февраля

Билеты: на сайте Государственного Кремлевского дворца

Спектакль-бенефис Веры Алентовой “Мадам Рубинштейн”

Театр имени Пушкина к 80-летию народной артистки России Веры Алентовой представит премьеру “Мадам Рубинштейн” по пьесе австралийского драматурга Джона Мисто. Режиссером спектакля выступил Евгений Писарев. Зрители впервые смогут увидеть эту пьесу на сцене московского театра.

История о Хелене Рубинштейн, основательнице могущественной “империи красоты”. Упорная и эксцентричная, она всего добилась сама. Придумывая всё новые косметические средства и неустанно совершенствуя свои изобретения, она не боялась экспериментировать, выражать точку зрения и вступать в открытые конфликты. Рубинштейн – одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?

Когда: 11 февраля

Билеты: на сайте Театра имени Пушкина

“Мам, привет” в Музее Москвы

Спектакль Виктории Приваловой “Мам, привет” предлагает зрителям замедлиться и переосмыслить собственный опыт общения с мамой. Он создаёт пространство для разговора, чтобы в финале позвонить и произнести в трубку фразу, вынесенную в название. “Мам, привет” — это не совсем обычный театр в традиционном смысле слова. Здесь нет зрительного зала с креслами, нет сцены и актеров. Пространство спектакля в Музее Москвы становится лабиринтом из драматических ситуаций, трогательных воспоминаний и откровенных признаний, которые можно прослушать с помощью аудиогида.

Каждый участник сам выбирает свой маршрут через объекты экспозиции, визуальные и тактильные ощущения, звуки, тексты и даже запахи и исследует возможные пути от обид и конфликтов к примирению и прощению. Проект получил две номинации на национальную театральную премию “Золотая маска-2020” в категориях “эксперимент” и “работа драматурга”.

Когда: 4-5 февраля

Для всей семьи

Ленд-арт-проект “Белый лес”

1 февраля в новом парке Малевича в Одинцове открылся ленд-арт-проект, в котором свои работы представили художники Григорий Орехов, Алексей Лука и арт-группа “Художественное уединение”. Их работы появятся в заснеженном лесу и дополнят архитектуру парка с его различными геометрическими формами и зеркальными поверхностями. Так, например, произведение Григория Орехова “Никуда / Nowhere” представляет собой красную ковровую дорожку длиной 250 метров, подчеркивая, что стремление к славе и власти ничтожно по сравнению с величием природы. Увидеть ленд-арт-проект можно до 1 марта.

Фильм “Гагарин. Лейтенант неба”

В “Зарядье” можно увидеть цифровую реконструкцию первого полета человека в космос. Фильм “Гагарин. Лейтенант неба” создан медиахудожниками Яном Калнберзиным, Евгением Афониным и композитором Николаем Поповым. Его можно посмотреть в “Медиахолле 360” парка. Изображение транслируется на всё пространство вокруг зрителя, и он оказывается в космосе рядом с великим космонавтом. Фильм получил Московскую арт-премию в 2021 году.

В работе над визуальной частью фильма авторы использовали нейронные сети и 3D-графику. Вместе с Юрием Гагариным зрители смогут ощутить излучение солнечного света в космическом пространстве, увидят полет корабля “Восток-1”, а в финале перед ними на орбиту выйдут сотни спутников.

Возраст: 7+

Продолжительность сеанса: 10 минут

Театральная афиша Музея Москвы для детей

В здании Музея Москвы на Зубовском бульваре по выходным показывают замечательные камерные спектакли для всей семьи. 6 февраля тут можно увидеть историю “Тюлька” (3+) про подводный мир, приключения и одну маленькую фантазерку. Во время спектакля зрители станцуют в образе моряков под песню Леонида Утёсова “Пароход”, вспомнят “Песню о детстве” в исполнении Елены Камбуровой, познакомятся с легендой пластилинового театра, артистом по имени Кит, известным по спектаклю “Улитка и Кит”. А 26 февраля здесь покажут спектакль “Рыцари и принцессы” (4+), режиссера Ирины Теплуховой. Нежный, смешной, трогательный спектакль от актрисы театра “Гоголь-Центр” поставлен по стихам “Сэры и драконы” Станислава Востокова и одной из лучших сказок Ханса Андерсена “Стойкий оловянный солдатик”.