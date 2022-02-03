Личное: “Очень бережет ребенка”

Соскучились по письмам в рубрику?

Вот вам самое новое, которое последним пришло.

Для самостоятельного разбора.

sonfara

Уважаемая Эволюция, благодарю вас за все что вы делаете! Надеюсь вы прочтете мое письмо и посчитаете его годным в рубрику.

С мужем мы работаем вместе 3,5 года. И он и я дружим с нашей начальницей, которая к нему питает симпатию и ко мне тоже. Она трудоголик с запущенным ресурсам здоровья, но на работе очень влиятельная, харизматичная, властная. Муж никогда не сближался с ней в любовных отношениях. Она в свою очередь его любит, поднимает в должности и всячески поддерживает уже лет 6. Начальница отгоняла от него девушек, я за 3 года даже и не думала как-то показывать, что он мне симпатичен, чтобы не портить отношения с ней, ее дружба была мне дороже, но всегда чувствовала, что нравлюсь ему.

Моя должность ниже его и зп соответсвенно. Собственности своей у меня не было. Все деньги, которые я зарабатывала я тратила на учебу, съем квартиры, просто комфортную жизнь.

Муж за эти годы жил скромно с мамой, продав ее квартиру, вложил в ипотеку, купил 2 квартиры в новостройках и одну для мамы в центре, за которую еще платит. Заграницей никогда не был, питался в самых дешевых местах и тд. У него было несколько не серьезных отношений.

Год назад я уже всерьез подумывала уволиться и после одной из корпоративных вечеринок мы случайно остались «без присмотра», он пригласил выпить, все было закрыто и я позвала его к себе. С этого начались отношения. Все было очень стремительно. Мы встречались пару месяцев, он часто оставался, я предложила жить вместе, переехал. Через месяц я настояла рассказать начальнице, он с трудом согласился, она отнеслась нормально к этому. Мы продолжили общаться втроём, ходили в гости друг к другу и тп. А через ещё 2 месяца сделал мне предложение, подарив до этого несколько очень щедрых для него и для меня тоже подарков.

После этого когда все гости уже были приглашены, я настояла чтобы он позвал и свою маму, которой он до последнего не хотел говорить. Как выяснилось по причине ее настойчивого желания заключить брачный договор. Они стали ругаться из–за этого. На тот момент муж мне говорил, что очень хочет ребёнка и мечтал о своей семье. Я была рада и согласна, мы перестали предохраняться. На его предложение о брачном договоре я отреагировала негативно, сначала отказалась наотрез. Потом сказала подпишу, но тогда давай предохраняться и думать о совместной собственности, тк действительно у меня ничего нет и я бы не хотела остаться с ребёнком на улице. Он не подписал со мной договор, мы поженились. Тут, я понимаю сейчас, моя корона решила, что все в семье общее без контрактов. В первую брачную ночь я забеременела. После свадьбы мы переехали из моей съёмной квартиры в центре в его новую квартиру на окраине города, которая (единственная) записана на маму.

На те деньги которые подарили наши близкие на свадьбу он начал покупать мебель и технику в квартиру. Хотя я очень просила поехать в медовый месяц на часть денег, но смирилась (одарив кислыми щами и упреками) тк комфортно жить тоже хотела. Также со своей зп он тратил почти все, чтобы там обставить, мои пожелания учитывал из того что я хочу.

После этого моя корона Сокровища стала еще больше, включила Эксель, начала считать сколько он делает вложений лично на меня. Как будто считала, что моя беременность и то что мы теперь по часу в одну сторону ездим – это мои вложения. У меня начался сильный токсикоз, пришлось рассказать рано начальнице на работе, что я беременна, она начала срываться на мне, была недовольна этой новостью, поэтому чтобы избежать нервов решили открыть мне продолжительный больничный, он давал деньги на продукты и мои расходы. Но мне приходилось напоминать про это, я стала чувствовать себя небезопасно, зависимой, сидела с кислыми щами. Через неделю больничного он пошёл выпивать с начальницей после работы, меня не предупредил. Я разозлилась что из-за неё сижу безработная дома, а он с ней пошёл. Он пытался объяснить, что нужно налаживать отношения. Я была неумолима, обиделась, разрыдалась, уехала к сестре на 4 дня. Щипцами вытянула извинения. Вернулась. И дальше дома пилила и выносила мозг по каждому поводу. Дома он убираться не привык, рубашку ни разу в жизни не гладил. Я головой понимала, что я живу в его квартире и он оплачивает еду, но мне все равно было ужасно неприятно, что я должна в быту все делать одна, а на уборщицу ему жалко денег.

Эмоционально тоже я очень тянула из него поддержку и орудовала пыточными инструментами регулярно. Уже через два месяца супружества дома была такая атмосфера, что хотелось разводиться, о чем мое решето сообщало ему. Но учитывая, что я беременна, мы держались дальше.

Начала контролировать его, орала, чтобы не было общения с начальницей вне работы. Он начал адово шланговать, на это у меня был буквально дуршлаг с излияниями всех моих болей и печалей. Все свои мало мальски подключённые опоры за это время фрустирировала. Не встречалась ни с кем из друзей, учиться стала небрежно. Сидела дома и ждала когда он придёт, уделит внимание. Пилила по каждому поводу (не то в интернете смотрит, не так со мной говорит, не так время проводит и тд) и в том момент искренне считала, что он меня не уважает и не ценит такое Сокровище.

Спустя 3 месяца нашего брака, на одном из вечеров с моими друзьями детства, подруга предложила сделать мне регистрацию в нашем городе, учитывая мою беременность, это даёт какие-то соц бонусы. Честно мы в этих бонусах не нуждаемся. Я отказалась от предложения подруги, но у мужа попросила сделать мне регистрацию. Он отказался. Я ужасно обиделась, отрефлексировала свою уязвимость, решила, что нужно брать себя в руки и налаживать отношения. Убирала кислые щи, скалки. Дома начался спокойный период. Но длился он не долго. А именно недели 3, до нашей годовой премии. Он попросил меня дать ему взаймы крупную сумму для инвестиций, решил попробовать эту область. Я отказала, аргументируя тем, что планирую оплатить новую учебу и свой кредит основную часть перед декретом закрыть, также напомнила, что регистрацию от него не получила, а это вообще неуважение.

На что мой муж взорвался, орал матом на меня. Сказал что не стал дарить бы мне дорогой подарок на нг, если бы знал что я такая тварь. Я психанула, вернула ему все его подарки. Он растеряно отказался брать. Рыдала белугой, сказала что раз он меня вообще не уважает, считаю надо разводиться. И что он моральный урод, который создаёт видимость семьи, а сам со мной так обращается. Что я всем расскажу правду, скрывать наш развод не буду. На это он покрыл меня матом и сказал: вали куда хочешь.

Через пару дней был Новый год, я отменила своих родственников, которые должны были к нам приехать, начала искать съёмную квартиру. Новогоднюю ночь осталась праздновать с ним, его мама уже была приглашена. Я с дуру вывалила ей весь наш конфликт, на что она вывалила на меня, что они с ним семья, а я вклинилась, когда они ещё не закончили дела с их инвестициями в жилплощадь, от контракта отказалась, и чтобы шла с просьбами прописки к своему отцу и тд, чтобы радовалась тому, что у нас хорошая семья и муж меня сам выбрал, пока она не в курсе была, значит любит. Я с ней ругаться не стала, молча слушала, муж тоже молчал. Ответила только что от неё мне ничего не надо и решение о разводе я приняла. Она наговорила ерунды сгоряча: типа не шантажируй, тогда делай аборт. Ему она сказала: ну пусть поедет отдохнет.

Дальше за 4 дня праздников и встреч с общими друзьями и родственниками, я всем рассказала, что с мужем разводимся из-за прописки, такой вот он принципиальный негодяй. Все меня поддерживали и неодобрительно его журили.

Муж помог собрать мне вещи, перед моим уходом сказал, что любит, хочет чтобы мы были вместе, я плакала, сказала что тоже люблю и хочу остаться, но пусть делает прописку иначе это неуважение.

На том я и уехала жить к сестре. Он один раз написал ночью: «Когда вернёшься домой?», я не ответила

И больше мы не общались 10 дней вообще, в том числе на работе. Пока я сама ему не написала, что раз ничего не поменялось я буду подавать на развод, планирует ли он общаться по поводу ребёнка, что я хочу сохранить нормальные отношения.

Он ответил, что ребёнок его естественно касается и для него он все сделает. Что раз я считаю что так и буду несчастлива с ним, то могу подавать на развод.

После этого на работе стали общаться немного. На празднике, как увидел, что я танцую и пою с ребятами, подлетел и весь вечер танцевал и пел рядом, я не шарахалась от него. Предложила поехать на фотосессию по беременности через день, мне нужна была там помощь и нас вместе бы сфоткали, он поехал. Но что касалось чувств и дел ничего не обсуждали.

И тут произошла такая ситуация. Мне на работе рассказали, что он завел 2 котят. Хотя до этого он очень мечтал о них, мы даже ругались, я была против, ненавижу животных в квартире, но сошлись что заведет, когда ребенок подрастет, тк риски заразиться таксоплазмозом от нового животного, это оч опасно. Мне на работе несколько человек рассказали о котах, узнали от начальницы (после больничного я с ней общение свела на нет). Я никому подробностей никаких не рассказывала, но все в курсе, что разъехались.

И когда я узнала, что он завел котов, моя корона слетела. Я осознала, что мужа люблю и хочу семью сохранить, что моя нескромность и жадность и тревога вырастила мне мою корону Сокровища. Что я не ценила его, что сама создала всю эту жуткую атмосферу, что его вложений было куда больше. Я поняла что на алименты и пособие и с подработкой я спокойно выживу. Учеба моя уже позволяет начать практиковать и немного зарабатывать, что я чувствую себя более безопасно. Но я совсем не хочу разводиться. За это время я вообще ничего в общий бюджет не вносила, только пилила его и считала его деньги, все мне было мало, не думала как сделать свою беременность легче, только тянула из него все. Но учитывая что он завел котов, значит он уже все решил. Да и друзья передавали, что он сказал, что ребенок нуждаться ни в чем не будет, и что развод так развод. Хотя кольцо он носит и фотки из соц сетей не удалил.

Я походила пару дней, подумала и написала, что люблю его, хочу вернуться, поняла что была не права, что от требований к регистрации отказываюсь. Он спросил успокоилась ли я, сказал что ему сейчас стало спокойней, но он понимает что это не норма чтобы семья так жила отдельно. Я спросила любит ли он меня, он ответил да. И все.

Через пару дней я написала что скучаю, что хочу чтобы мы были вместе. Он написал, чтобы я сдала анализ на антитела к таксоплазмозу. Я сдала, антител нет. Он ответил: что это очень плохо, тк я не защищена. И что нужно что-то решать с котами.

Шли дни, ключи он мне не давал и сам ничего не писал, какой план. Я пару раз кидала видео как живот шевелится, написала что хочу все таки заключить брачный договор, чтобы не было больше никакого недоверия ни у кого. Он на брачный договор ответил подумаем, тоже пару фоток своего нового быта скинул.

Впервые в жизни, он живет один, учится готовить себе, ухаживает за котами сам, купил какие-то дурацкие картины домой. Я понимаю что он наконец-то щас по настоящему кайфует, соответсвенно меня не торопится звать.

Я сама написала ему, что мол так скучаю, почему ты мне ничего не пишешь. Он ответил: блин, боюсь тебя звать из-за таксоплазмоза.

И я понимаю, что уже не планирует котов куда-то отдавать…

Я написала, что конечно это опасно, наверно будет лучше продолжать жить отдельно, но мы же можем продолжать общаться. Он спросил: а как хочешь? Я: Не знаю.

На работе общается очень сдержано, лишний раз не контактирует, я тоже. Но иногда ловлю взгляды его.

И дальше я в ступоре. Сегодня месяц как я ушла. И уже как 10 дней после того как написала, что хочу вернуться. Не понимаю что делать дальше. Очевидно что вызываю у него ассоциации склочницы и возвращать меня он боится. Фигура моя наверно щас выглядит уродливо и СЗ стремится к нулю. А учитывая, что ситуация с котами реально опасная, он очень бережет ребенка. И получается опять кто-то должен быть жертвой, либо он, отдавая котов, либо я, пока живу отдельно, либо ребенок который может пострадать, заразившись. Моя корона так и норовит встать обратно и сорваться на него, за то что сраных котов он сейчас выбирает, а не беременную жену. И я понимаю, что тянуть до родов мне не хочется, уже начался 6 месяц беременности, я хочу жить с ним, а не скитаться по чужим квартирам. Но с другой стороны моя значимость низкая, желания вернуть меня назад у него нет, в таком положении даже если начну давить, я вернусь на плохих условиях (но не факт что он примет) и придется уступить очень большую часть своей территории, надолго в таком режиме меня не хватит. С котятами в маленькой квартире с младенцем опасно и я не хочу это вывозить.

Стараюсь успокаивать себя, читаю ваши посты, повторяю: «День простоять, да ночь продержаться». Пошла учиться на права, думаю съездить на море на несколько дней. Взяла дополнительную учебу. Но сито в голове очень тяжело заткнуть. Постоянно кручу все это. Буду благодарна, если покажете, где у меня слепые пятна и что я могу сейчас сделать. Есть ли шанс без потери самоуважения сохранить семью или нужно смириться с реальностью и жить отдельно.

Благодарю за ваш труд!