Мнение: Россия закрывает “Дойче Велле”

МИД РФ официально объявил о прекращении деятельности "Дойче Велле" на территории РФ.

О содержании ответных мер в отношении германских СМИ, действующих на территории Российской Федерации, в связи с запретом вещания телеканала «RT DE» в ФРГ

В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер:

– закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации;

– аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле»;

– прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании «Дойче Велле» на территории Российской Федерации;

– инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;

– запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания «RT DE» и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Публикация перечня не предполагается.

Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796909/ – цинк

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