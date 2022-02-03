Мнение: Россия закрывает “Дойче Велле”
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
МИД РФ официально объявил о прекращении деятельности "Дойче Велле" на территории РФ.
О содержании ответных мер в отношении германских СМИ, действующих на территории Российской Федерации, в связи с запретом вещания телеканала «RT DE» в ФРГ
В рамках объявленных 2 февраля ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE» российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер:
– закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле» в Российской Федерации;
– аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро «Дойче Велле»;
– прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании «Дойче Велле» на территории Российской Федерации;
– инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании «Дойче Велле» иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;
– запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания «RT DE» и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Публикация перечня не предполагается.
Информация о последующих этапах ответных мер будет своевременно опубликована.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1796909/ – цинк
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет