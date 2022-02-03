Мнение: С вещами на выход

В Европе начинается просто обвальный выход из ковидных ограничений. Где-то они снимаются полностью, где-то остаются внешние атрибуты вроде масок и «социальной» (на самом деле санитарной, но на эти мелочи уже давно не обращают внимания) дистанции. Выходят Великобритания, Дания, объявила о выходе Норвегия.

В определенном смысле это реакция на происходящий бунт дальнобойщиков в Канаде и поддержавших их европейских коллег. Власти понимают, что ситуация на грани, и совершенно не горят желанием прятаться в подвалах, как канадский премьер.

Теперь мяч на стороне глобалистов, которые немного, но не успевают. Для тех, кто проектировал нынешний геноцид, было бы крайне важно дотащить ситуацию в нынешнем положении до лета: там и Давос, где будет вырабатываться новый консенсус, там и подписание Пандемийного соглашения, обязательного для всех. Но увы — только начало февраля, а «держаться больше нету сил» ©. И национальные правительства выскакивают и проекта, понимая главное: тот, кто выйдет последним, огребет последствия по полной программе.

В этом смысле позиция российских властей неопределенная: регионалы уже открыто высказываются против ограничений. Один из губернаторов позволил себе то, что ранее было дозволено только руководству Татарстана и Чечни ввиду их эксклюзивного статуса в российской вертикали — внешнеполитические заявления. Губернатор Курганской области Шумков заявил о необходимости трибунала над «зачинателями» пандемии. Которые сижят явно за пределами России.

Однако ставленники глобального фашизма — в первую очередь связанные с фармлобби высшие чиновники продолжают требовать соблюдения и даже ужесточения ограничений, вакцинирования, в том числе и детей. Их понять можно: они просто передаточное звено, банальные капо в бараке. Своего мнения быть не может, да и замазаны они в таких преступлениях, что сильно уже не дернешься.

Поэтому Россия продолжает идти в русле проекта «новой нормальности», хотя бойкот и саботаж нарастают снежным комом. Причем если ранее этим занималось в основном население, то теперь уже и власти начинают прибегать к саботажу во все возрастающих масштабах.

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