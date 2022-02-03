 

Роза пустыни приехала – Личное мнение

03.02.2022, 19:58, Разное
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Пока скачущие по вершкам сетевые писаки мусолят конфликт Симоны и её несостоявшейся невестки Решетовой, ненадолго заскочившей из Дубая в Москву, я задаюсь совершенно другим вопросом.


Фото: Соцсети

А с кем был ребёнок Розы пустыни, пока её не было в Москве? Счёт ведь идёт не на дни и даже не на недели, верно, Настя?

С нянями?

Пока ты устраивала в Дубае личную или не очень жизнь, твой единственный сын находился под присмотром персонала, не так ли? Поправь меня, отяжелевшая лапушка, если я ошибаюсь.

На весь Инстаграм ты громко объявила, что летишь в Москву «по рабочим вопросам и, конечно же, забрать сына».


Фото: Соцсети

Выложила в сториз блины, которые напекла для малыша. Впервые за сколько месяцев напекла? Мне, правда, интересно.

В общем, если мои догадки верны и ты действительно оставила сына на попечение других людай, то ты, Настя, не самая образцовая мать. Я бы даже не назвала тебя неплохой матерью.

Через сколько месяцев ты прилетела, как ты выражаешься, «забрать сына»? И, собственно, куда ты вознамерилась его забирать?

Россия — страна с богатейшей, многовековой культурой. Дата основания ОАЭ — 2 декабря 1971 года. Что там есть, кроме бензоколонок, торговых центров, пляжей и совершенно чуждой нам культуры?

Вот ты прискакала оттуда, блинов наклепала. Это и есть, по-твоему, материнство?

  Если да, то больше, наверное, не рожай. Это — совершенно, как мне кажется, не твоё.

Танцы с Рудовой, бессмысленный и беспощадный шоппинг, посиделки в рестиках (или как там у вас принято называть рестораны) — это твоя среда. В ней ты совершенно органична.

А мать из тебя — ну, очень своеобразная.

В комментариях, пожалуйста, избавьте меня от этого вашего: «А чем занят папа ребёнка»? Такому маленькому мальчику, как сын Решетовой, нужна, прежде всего, мама. Причём, на ежедневной основе.

Какую оценку ставите себе за материнство?  

Источник: Лена Миро



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