 

Петербуржцы страдают от последствий аварий на ветхих теплосетях

03.02.2022, 19:55, Новости дня
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С начала зимы в Петербурге зафиксировано свыше 160 коммунальных аварий. Однако власти города не планируют полностью модернизировать систему теплосетей.

Как сообщили в ГУП «ТЭК СПб», в минувшем году в Северной столице реконструировали почти 80 километров труб, однако изменения носят точечный характер. А вот проводить полную замену ветхих теплосетей Смольный не собирается. При этом ситуация только усугубляется.

В последнее время в городе участились коммунальные аварии. Бригады могут ремонтировать трубы больше суток, а жители все это время вынуждены мерзнуть в квартирах. Учитывая степень износа труб в Петербурге, замена маленьких участков не поможет решить проблему полностью.

Напомним, жители Петербурга постоянно жалуются на городские проблемы. Горожане не довольны плохой уборкой снега и наледи, а также множеством коммунальных аварий. Однако администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым игнорирует всеобщее возмущение.



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