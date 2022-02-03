 

Во Франции начато расследование в отношении телеканала Russia Today на французском языке

03.02.2022, 19:42, Новости дня
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Со ссылкой на данные французского журнала Challenges она сообщила, что несколько ассоциаций пожаловались на упущения в освещении выступлений “желтых жилетов” и ситуаций в Сирии и Центральноафриканской Республике.

Федорова называет данное решение спланированной акцией и отмечает, что информация о начале проверки в отношении RT France появилась на следующий день после запрета вещания RT DE в Германии. Телеканал запросил разъяснения у регулятора, ответ пока не получен.

Контекст:

В сентябре 2021 года YouTube навсегда удалил два немецких канала Russia Today – RT DE и Der Fehlende Part (DFP). Представитель YouTube объяснил удаление каналов тем, что они распространяли ложную информацию о COVID-19.

В декабре YouTube заблокировал новый канал немецкой редакции Russia Today в первый день его вещания.

2 февраля немецкая комиссия по лицензированию и надзору запретила вещание в ФРГ телеканала Russia Today (RT DE). 

В Украине вещание RT запрещено с 2014 года из-за распространения пропаганды войны. Также каналы группы RT запрещены в Литве и Латвии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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