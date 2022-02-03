“Смелая, раскованная”. Ани Лорак снялась в новом купальнике с нижнего ракурса

На первых двух снимках артистка изображена в полный рост с нижнего ракурса на фоне пальм, а на последнем фото позирует, стоя позади клумбы.

“Впереди столько интересного”, – написала она, отметив, что 4 февраля планирует появиться с презентацией своей новой песни на радио.

“Каролиночка, ты преступно прекрасна, сражаешь своей красотой. Какая фигура! Смелая, раскованная, желанная”, – написали пользователи сети.

“А зачем такие трусики при идеальном животе? Такие носим, чтобы скрыть что-то”, – поинтересовались подписчики.

“Трусы можно было и до ушей дотянуть”, – отреагировали на фото фолловеры.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

24 января певица сообщила, что отправилась отдыхать, но не указала, куда.

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