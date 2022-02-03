Остеоартрит и светобоязнь: стало известно о новых побочных эффектах «Спутник V»



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По данным разработчиков, после введения препарата у некоторых пациентов может развиться остеоартрит (заболевание суставов) и фотофобия (светобоязнь). Вероятность появления таких реакций разработчики оценивают как «нечастую», то есть они могут развиться в среднем у каждого сотого или тысячного привитого. Данные о новых побочных эффектах были получены в ходе клинических наблюдений.

В обновленной инструкции уточнена частота развития уже известных побочных реакций. Такие симптомы, как заложенность носа, першение в горле, тошнота и рвота теперь оцениваются как «очень редкие». Эти реакции фиксируют в среднем у одного привитого из десяти тысяч. Кроме того, в очень редких случаях может наблюдаться увеличение регионарных лимфатических узлов, головокружение, головная боль и обмороки.

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В документе также опубликованы результаты продолжительных наблюдений за выработкой иммунитета после вакцинации — через полгода общая эффективность «Спутник V» составляет 70,5%. Антитела в этот период сохраняются у 93,3% вакцинированных.

Ранее стало известно, что центр им. Гамалеи модифицировал препарат «Спутник V» под омикрон-вариант коронавируса. Сейчас вакцина проходит первую фазу клинических исследований.