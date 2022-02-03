 

Обвиняемого в конфликте с сотрудницей полиции инспектора ДПС отправили под домашний арест

03.02.2022, 19:29, Новости дня
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Бывший инспектор петербургского ГИБДД Александр Колесников, уволенный из органов после конфликта в отделе полиции с коллегой из уголовного розыска, отправлен под домашний арест до апреля, сообщила в объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Колесникова обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сроком по 1 апреля 2022 года, и отправили под домашний арест, приводит ТАСС сообщение суда.

Напомним, по факту драки в отделе полиции Петербурга возбудили уголовное дело на инспектора ДПС.

По версии следствия, в ночь на 1 февраля в отделе полиции инспектор толкнул  девушку – оперуполномоченного в грудь, в результате чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз, и рывком завел руки за спину. Девушка получила перелом.

Причиной конфликта якобы стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию сотрудницы уголовного розыска.

Ранее сообщалось, что после данного конфликта началась служебная проверка в отделении полиции.



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