Эксперт: После открытия офисов в РФ IT-гиганты начнут быстрее отвечать на жалобы россиян

Большинство граждан одобряют нормы закона о «приземлении» IT-гигантов, поскольку это обеспечивает защиту наших цифровых прав. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Вадим Виноградов, комментируя итоги опроса среди россиян об отношении к новому закону.

«Каждая юрисдикция не просто вправе требовать исполнения своих законов от всех участников рынка, но даже обязана этого добиваться. В том числе на это и направлен закон о «приземлении» иностранных IТ-компаний, принятый в прошлом году. Согласно ему, с 1 января онлайн-платформы, чья аудитория в РФ превышает 0,5 млн человек, должны создать официальные представительства на нашей территории», – говорит руководитель рабочей группы Общественной палаты по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

То, что большинство россиян одобряет нормы закона, закономерно, подчеркивает Виноградов. «Нормы закона направлены, в первую очередь, на то, чтобы IТ-гиганты, зарабатывающие на наших пользователях, уважали бы наши интересы: отвечали на вопросы, поясняли те или иные действия администраторов (например, по поводу ограничения контента и закрытия аккаунта), реагировали на жалобы, защищали от фейков и других злоупотреблений на своей платформе. Очевидно, что открытие здесь офисов с русскоязычными представителями, а также появление на интернет-площадках специальных форм для обращений россиян, позволит решать проблемы быстрее и эффективнее», – подчеркнул собеседник.

Виноградов добавил, что закон о «приземлении» «предоставил нашим пользователям возможность отстаивать свои интересы в российском правовом поле». «Очевидно, что гражданам гораздо сложнее защищать свои права в иностранных юрисдикциях, а наличие представительства внутри РФ снимет эту проблему. К примеру, это облегчит судебные разбирательства в случае утечек персональных данных и других противоправных действий», – подытожил Виноградов.

Накануне были обнародованы результаты онлайн-опроса на эту тему, проведенного 18-25 января Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). В исследовании участвовали 1890 россиян в возрасте старше 18 лет.

Почти половина (46,9%) респондентов знает о том, что закон вступил в силу. Около половины опрошенных – 47,9% – одобряют закон, 22,5% – не одобряют, а 29,6% – затруднились ответить на вопрос. Почти 67% респондентов согласны с тем, что, если иностранные компании не будут исполнять требования закона, они должны нести ответственность.

Большинство россиян одобряет и ключевые положения закона: почти 55% россиян выступают «за» открытие представительств иностранных технологических компаний на территории России, около 58% поддерживает требование к корпорациям разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с органами власти.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о «приземлении» в июле прошлого года. Согласно документу, иностранные цифровые ресурсы с суточной аудиторией более 500 тыс. российских пользователей должны открыть в РФ свои официальные представительства. Первый перечень компаний, которые должны обзавестись такими филиалами, опубликован на сайте Роскомнадзора. В нем числятся 13 зарубежных структур, включая Google, Apple, Twitter, Discord и другие.

В январе соцсеть Twitter создала личный кабинет на сайте Роскомнадзора для исполнения закона о «приземлении». То же самое сделала корпорация Google. Ранее представительство в РФ открыл мессенджер Viber. Личный кабинет также зарегистрировали Apple и Likee.