Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли

Турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами, документ подписан во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с турецким лидером заявил, что основной темой дискуссии стала сфера безопасности, передает ТАСС.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине».

В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».