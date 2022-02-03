 

Украина и Турция подписали договор о зоне свободной торговли

03.02.2022, 19:28, Новости дня
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Турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами, документ подписан во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Киев.

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с турецким лидером заявил, что основной темой дискуссии стала сфера безопасности, передает ТАСС.

Ранее в Сети опубликовали видеозапись с турецким президентом Тайипом Эрдоганом, поприветствовавшим почетный караул на Украине словами «Слава Украине».

В среду премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина и Турция подпишут 12 межгосударственных соглашений, они «выведут на новый уровень сотрудничество двух стран как в вопросах экономики, так и в сфере высоких технологий».



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