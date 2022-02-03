Мнение: Протасевич подаст в суд на Ryanair

Троллинг имени КГБ Белоруссии продолжается.

Протасевич объявил, что намеревается подать в суд на авиакомпанию Ryanair, самолет которой и привез Протасевича в Белоруссию.

Так как принуждения к посадке силой доказано не было (отчет ИКАО это подтвердил), то обвинения в адрес авиакомпании актуализируют тему виновности пилотов, которые самостоятельно приняли решение о посадке в Минске после ложных сообщений о минировании.

Иронично, но год назад речь шла о том, что сама авиакомпания собиралась подать в суд на Белоруссию.

PS. Также Протасевичу смягчили условия домашнего ареста и разрешили ходить на работу.

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