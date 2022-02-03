Мнение: Взаимный бан

Взаимный бан двух пропагандистских каналов: российского RT DE и германской Дойче Велле выглядит симметричным, но не совсем. Спор между структурой Симоньян и германским регулятором находится в правовой плоскости, и речь идет о том, что германский регулятор рассматривает спор в буквалистском его толковании. Лицензия на общеевропейское вещание, полученная в Сербии, касается всего RT, а вот его подразделение RT DE, вещающее только в Германии, должно получить разрешение уже на национальной территории. Так это или нет, правильно ли трактуют ситуацию стороны — должен разобраться суд. Но головная контора RT пошла на принцип, за что и получила блокировку на немецкой территории.

Российский МИД, вступившись за свое пропагандистское ведомство, перевел сугубо юридический спор в политическую плоскость. Зачем — неизвестно, так как это позволяет немцам тоже перейти уже в политику, отложив в сторону юриспруденцию. То, что раньше было вопросом адвокатов, теперь внезапно оказалось на столе у министров.

Германия — последняя из стран «старой Европы», которая пусть и скрепя сердце и скрипя зубами, но еще взаимодействует с Кремлем, учитывая экономику отношений. Однако политика в периоды кризисов всегда стоит выше любой экономики. Именно она создает то пространство, в котором будет далее действовать экономический расчет. Кремль начинает действовать по принципу: горит сарай — гори и хата.

Теперь немцы могут закрыть работу всех остальных российских СМИ, включая, кстати, и негосударственные. Кремль, понятно, будет вынужден отвечать, и Германия получит шикарный повод перейти от санкций в области СМИ в любую другую. Эскалация укрепит положение «зеленых» в правительстве Германии и ослабит позиции СДПГ в коалиции, которую называют «светофор» по цветам его фракций. Парадокс, но МИД России таким образом укрепляет противников Кремля в Германии. Если на это расчет — то он выглядит весьма занимательно с точки зрения вопроса «зачем?». Если это некомпетентность — то тут и спрашивать нечего. Некомпетентность и провалы везде и во всем становятся визитной карточкой российской внешней политики. Даже в таких мелочах.

—