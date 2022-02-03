У Львов таких проблем нет: 5 знаков зодиака, которым заводить новых друзей очень тяжело по разным причинам

Всем нам сложно представить свою жизнь без друзей. Они поддерживают нас в трудные минуты, им можно доверить свои секреты. Но не всем людям легко заводить друзей. Кто-то из нас любит окружать себя приятелями. К примеру, Львы могут подружиться почти с любым человеком. Но некоторым людям новые знакомства даются не так легко. Узнаем, о каких знаках зодиака идет речь.

Близнецы

Близнецы коммуникабельные и открытые. На первый взгляд кажется, что они окружены друзьями. Но есть четкая разница между крепкой дружбой и поверхностным знакомством. Все приятели Близнецов, как правило, относятся к последнему типу. Представители этого знака не спешат сближаться со всеми своими приятелями. Им гораздо комфортнее держать их на расстоянии.

Близнецы очень ценят свою свободу, поэтому им не хочется устанавливать крепкую связь с другими людьми. Им сложно доверять кому-либо. Они легко поддержат общение, согласятся посетить вечеринку, но не сделают ничего, чтобы сблизиться и укрепить дружбу. Поверхностное общение без обязательств – это их выбор.

Рак

Раки – это общительные люди, им нравится проводить время со своими близкими. Представители этого знака также достаточно щедрые личности, они отдают всю свою энергию окружающим. Раки готовы сделать все, чтобы их близкие чувствовали себя счастливыми. Но такая самоотдача не способствует укреплению дружбы.

Все дело в том, что Раки не стремятся открывать свою душу. Это услужливые и податливые, но очень закрытые люди. Они часто замыкаются в себе. Одиночество необходимо им, чтобы восполнить запасы той энергии, которую они отдают другим. Из Рака получится хороший друг, но сначала вам придется добиться его доверия. А сделать это не так просто.

Дева

Девы – это преданные друзья. Они готовы сделать все ради тех людей, которых они искренне любят. Но вот завоевать любовь представителей этого знака не так просто. Это весьма требовательные (к себе и другим) личности. Даже своим друзьям Девы выдвигают целый список требований, которым те должны соответствовать.

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Девы порядочные и честные, но людям иногда бывает сложно с ними. Они редко делают комплименты, зато часто критикуют и говорят всю правду в лицо. Такая прямолинейность отталкивает людей, из-за чего Девам сложно завести новых друзей. Правда, они и сами не стремятся стать душой компании. Им хватает общения с одним лучшим другом, с которым они дружат много лет.

Водолей

Водолеи на первый взгляд могут показаться общительными и веселыми. Но это маска, с помощью которой они пытаются понравиться окружающим. На самом деле Водолеи замкнутые и застенчивые, поэтому им довольно сложно заводить новые знакомства.

Их круг общения состоит из поверхностных знакомств. Но рядом редко бывает человек, которому Водолей смог бы довериться и открыть свою душу. Как правило, это один-два близких друга и семья. Всех остальных Водолей предпочитает держать на расстоянии.

Рыбы

Рыбы – это застенчивые люди, которые постоянно витают в облаках. Они не любят быть душой компании, предпочитая находиться в одиночестве. Это знак затворников, которые стесняются знакомиться и сближаться с людьми. Им кажется, что никто не хочет дружить с ними, поэтому они и закрываются в себе.