 

Правительство Великобритании конфисковало «Челси» в пользу Олега Кашина

03.02.2022, 19:11, Разное
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал указ о передаче контрольного пакета акций футбольного клуба «Челси» журналисту Олегу Кашину. Предыдущий владелец – олигарх Роман Абрамович, был накануне включён в «чёрный список» британского МИД. 

«Я хочу, чтобы все знали – хорошим русским мы рады, плохим в Великобритании – не место. Олег Кашин – это хороший русский, он придерживается правильных взглядов и чуть не стал жертвой политических репрессий в России. Абрамович, напротив, плохой русский, он поддерживает Кремль, такие люди ничем в Великобритании владеть не должны», – заявил Джонсон. 

Кашину передано 51 % акций «Челси». По оценкам экспертов, их стоимость превышает 1 млрд долларов. Журналист поблагодарил Джонсона за оказанное доверие и пообещал сделать всё возможное для развития клуба. 

«Я хоть и не особо разбираюсь в футболе, так что в первое время придётся привлекать экспертов. Но ничего, мы – русские, и не такие проблемы решали», – отметил Кашин в своём телеграм-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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