Вишневский сообщил о пострадавших из-за гололеда на улицах Петербурга детях

Количество травм, полученных петербуржцами из-за некачественной работы коммунальных служб, вызывает серьезные опасения.

С докладом о точных цифрах выступил депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский. По его словам, в период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года оказались госпитализированы более 3000 человек, из которых 141 ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести из-за льда, которым покрыты городские улицы.

Стоит отметить, что администрация Александра Беглова не спешит решать проблему с уборкой Петербурга. Не стоит исключить, что в Смольном, как обычно, просто ждут весну.