 

Вишневский сообщил о пострадавших из-за гололеда на улицах Петербурга детях

03.02.2022, 19:10, Новости дня
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Количество травм, полученных петербуржцами из-за некачественной работы коммунальных служб, вызывает серьезные опасения.

С докладом о точных цифрах выступил депутат ЗакСа от «Яблока» Борис Вишневский. По его словам, в период с 15 декабря 2021 года по 18 января 2022 года оказались госпитализированы более 3000 человек, из которых 141 ребенок. Все они получили травмы различной степени тяжести из-за льда, которым покрыты городские улицы. 

Стоит отметить, что администрация Александра Беглова не спешит решать проблему с уборкой Петербурга. Не стоит исключить, что в Смольном, как обычно, просто ждут весну. 

 



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